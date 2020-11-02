بعد تداول قصة كفاحها على مواقع التواصل الاجتماعي.. وزيرة التضامن توجه التدخل السريع بتقديم المساعدة لسيدة تعمل على دراجة لتوصيل الطلبات بالإسكندرية

التضامن:

التنسيق مع جمعية أهلية لتحمل نفقات الإيجار الشهري لشقتها لمدة عام

توقيع الكشف الطبي على السيدة سهى تمهيدًا لإصدار كارت الخدمات المتكاملة

التنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعي لصرف مساعدة لها لمدة عام لحين تقديم دعم نقدي من الوزارة









توجه فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لفحص حالة "سهى عيد عبد الحميد عبدالله"، ٤٠ عاما، مطلقة وتعول طفلتين، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة كفاحها وتحديها للظروف الصعبة التي تمر بها.





وبفحص الحالة، تبين أن السيدة سهى تقيم مع ابنتيها في شقة صغيرة بإيجار شهري ٤٥٠ جنيها بالإسكندرية ، وتحصل هي ووالدتها وشقيقتها على معاش تأميني عن والدها وتعمل على دراجة توصيل الطلبات للمنازل، كما تقوم والدتها بمساعدتها على المعيشة.





وقام فريق التدخل السريع بتسليمها ٢ بطانية وكراتين مواد غذائية، كما عرض عليها الفريق الحصول على مشروع من الأسر المنتجة، حيث انها تعمل بالخياطة، إلا أنها رفضت نظرا لإصابتها بضعف في البصر، وقام الفريق بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتحمل نفقة إيجار شقتها لمدة عام.





كما قام الفريق باتخاذ إجراءات توقيع الكشف الطبي تمهيدا لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لها، فضلا عن عمل بحث يقدم لمؤسسة التكافل الاجتماعي لصرف مساعدة لها لمدة عام لحين استكمال إجراءات تقديم دعم نقدي لها من الوزارة.