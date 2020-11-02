AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سحب قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:17 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أجريت اليوم، الإثنين، قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس الملك "خادم الحرمين الشريفين" موسم 2020-2021.

وأسفرت القرعة عن 8 مواجهات متوازنة بين الفرق الـ 16 في البطولة، حيث أوقعت القرعة فريق الفتح في مواجهة الهلال، والباطن ضد أبها، والشباب ضد القادسية.

وتعد أقوى المواجهات التي أسفرت عنها القرعة تلك بين فريق الوحدة أمام اتحاد جدة الذي يلعب له محترفنا المصري أحمد حجازي، فيما سيواجه التعاون بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، نظيره نادي ضمك، ويلعب نادي النصر ضد الرائد، والعين ضد الأهلي، والفيصلي ضد الاتفاق.

وسحبت أيضًا قرعة دور ربع النهائي، حيث يواجه الفائز من مباراة الوحدة والاتحاد، الفائز من مباراة فريقي الفتح والهلال، بينما يلاقي الفائز من التعاون وضمك، الفائز من الشباب والقادسية، ومواجهة قوية محتملة بين الأهلي والنصر حال تخطيهما الرائد والعين.

وتقام المباراة النهائية لنسخة العام الحالي بين الهلال والنصر يوم 29 نوفمبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على نتائج قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي

مواجهات سهلة للمحترفين المصريين في إنجلترا في كأس الرابطة.. ونارية لـ النني مع آرسنال

جولة الختام بـ الدوري السعودي| الزعيم يحتفل باللقب الأغلى في العالم.. والاتحاد يخشى السيناريو الكارثي

تعرف على الفرق المتأهلة رسميا للدوري الإماراتي للمحترفين

الهلال يتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين بعد فوزه على أبها

ترشيحاتنا

بعد تتويجها باللقب.. شاهد صور نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020

أخبار الرياضة| استبعاد كهربا من المنتخب.. وهذه صفقات الأهلي الجديدة.. وإصابة نجم ريال مدريد بكورونا

البيت الأبيض يكشف مكان تواجد ترامب ليلة الانتخابات

درة تحتفل بعقد قرانها على رجل أعمال ..شاهد

حازم إمام عن أزمة كهربا وفضل: الاتنين غلطانين

شاهد.. حوت ينقذ قطارا خرج عن مساره من حادث أليم| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رقيقة .. ريهام أيمن برفقة زوجها من عقد قران درة

بعد تتويج نسمة عطا الله بلقب ميس إيجبت 2020 .. ملكات جمال مصر على مدار 9 سنوات.. شاهد

وفاته بعد عام.. آخر كلمات أول مصاب أوروبي بـ كورونا ووصفه للمرض