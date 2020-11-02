تعرف على تفاصيل الخطة الاستثمارية لمشروعات دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام لمتابعة معدلات تنفيذ جميع المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى.









ناقشت المحافظ الموقف الحالى لكافة الأعمال الجارية بجميع المراكز والمدن، كما بحثت آليات وضع محاور محددة لتلافى كافة الملاحظات وتذليل جميع العقبات التى قد تعوق استكمال بعض من هذه الأعمال.









وفى هذا السياق وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة إنجاز جميع العمليات المدرجة بالخطة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.









كما أكدت المحافظ أهمية التنسيق بين جميع القطاعات، وكذا تحديد جميع الاحتياجات و المتطلبات اللازمة لإنجاز المشروعات على الوجه الأكمل بما يحقق الصالح العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.









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