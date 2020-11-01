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محافظات

تعليم دمياط: مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة بدأت برأس البر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:47 م
مباردة الكشف عن الانيميا
مباردة الكشف عن الانيميا والسمنة
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زينب الزغبي
أكد 'عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه بدأت اليوم، مبادرة السيد رئيس الجمهورية "١٠٠ مليون صحة" للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" في ٣٩١ مدرسة ابتدائية بنطاق المحافظة وذلك للكشف على ٢٢١.٣٣٠ ألف طالب وطالبة.

وتابع "وكيل الوزارة" ان بدء المبادرة الرئاسية بمدرسة رأس البر الابتدائية،  وذلك للوقوف على الوضع الصحي للطلاب، مؤكدا على  تذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظًا على أبنائنا الطلاب.

موضحاً أن المبادرة تاتى تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية، وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتوعية طلاب المدارس بأهمية التغذية السليمة وكيفية الحفاظ على صحة أبنائنا فى تلك المرحلة العمرية المهمة.

وكانت قد أعلنت محافظ دمياط عن بدء المبادرة، ونوهت إلى أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب من الصف الأول حتى السادس الابتدائي من خلال قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، حيث يتم تحويل الحالات الإيجابية المصابة بأحد من هذه الأمراض إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج والمتابعة الدورية لتلك الحالات، منوهة إلى أنه سيتم الدفع بعدد ٣٠ فريقًا لفحص الطلاب بمدارس الحضر، بالإضافة إلى ٣٥ فريقًا سيقومون بفحص التلاميذ بمدارس الريف وذلك بالتعاون بين كل من هيئة التأمين الصحي بدمياط ومديرية الصحة، حيث يضم الفريق الواحد٣ أفراد من طاقم التمريض ومسجلي البيانات.

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تعليم دمياط: مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة بدأت برأس البر
تعليم دمياط: مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة بدأت برأس البر
تعليم دمياط: مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة بدأت برأس البر
تعليم دمياط: مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة بدأت برأس البر

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