AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

قبل ساعات من إطلاقه .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Oppo K7x

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:00 م
تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف Oppo K7x
Advertisements
ندى على
تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق هاتف Oppo K7x خلال ساعات، حيث سيكون إطلاقه يوم الأبعاء المقبل 4 نوفمبر، ومن المقرر أن يحتوى الهاتف على بطارية كبيرة، بالإضافة إلى عدد من الإمكانات القوية بسعر رخيص، وذلك بعد الكشف عن تطويرها لهاتف جديد بمعالج Snapdragon 870، وبسرعة 3.2 جيجاهرتز.


وبحسب موقع GSMArena فإن تسريبات جديدة كشفت أن هاتف Oppo K7x سيأتى بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ، ودقة Full HD+ ، ومعدل تحديث شاشة متوسط  90 هرتز، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة على الجانب الأيمن للهاتف. 




ويأتى هاتف Oppo K7x بأربع كاميرات خلفية، ستكون الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع فلاش LED قوى، مع معالج من نوع Dimensity 720 5G بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع نظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS 7 . 


وسيحتوى هاتف Oppo K7x على بطارية 5000 مللى أمبير، ومن المتوقع أن يكون سعر الهاتف أقل من 285 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 4484  جنيها مصريا.
 

وكانت أوبو أعلنت منذ أيام عن هاتف Oppo A15 والذى يأتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة، وذلك بعد إطلاقها هاتف Oppo A73 بتقنية الجيل للاتصالات 5G ، بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة +FHD ، وبمعدل تحديث للشاشة بتردد 90 هرتز في الثانية ، وبطارية بسعة 4040 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط ، بالإضافة إلى معالج من نوع Dimensity 720 . 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسعر أقل وبطارية ضخمة.. أوبو تكشف عن هاتفها الأحدث Oppo A53 "صور"

أنحف هاتف فى 2020.. أوبو تغير اسم F17 Pro إلى Oppo A93

بطارية عملاقة و3 كاميرات خلفية.. أوبو تعلن رسميا عن هاتف Oppo Reno4 SE

شاهد.. بطل سلسلة أفلام Iron Man ينشر فيديو ترويجيا لهاتف OnePlus 8T .. فيديو

أفضل هواتف أوبو Oppo لهذا الشهر.. مواصفات وأسعار

بعد 5 سنوات.. أوبو تعيد إحياء هاتف Oppo A33

ترشيحاتنا

كاملة أبو ذكرى بعد هجومها على أبطال مسلسل بـ 100 وش: حذفت البوست وقفلت الفيس بوك

بسبب فستان ليلى علوي .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون هاني البحيري

حفل أسطوري.. أول فيديو لـ زواج درة وهاني سعد

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة اعتذار كهربا لـ فضل على واقعة احتفالية الدوري

بعد الانهيار الاقتصادي بسبب كورونا.. فرنسا تتجه للاقتراض من صندوق النقد

هتك عرضها بالقوة.. تأجيل محاكمة متهمين في قضية منة عبد العزيز لـ 10 نوفمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف درة بأكمام ومنفوش .. شاهد

أول صور من حفل زفاف درة وهانى سعد بالجونة

في الشهر الثامن.. ولادة ٣ توائم بمستشفى الأقصر ..صور