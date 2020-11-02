قبل ساعات من إطلاقه .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Oppo K7x

تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق هاتف Oppo K7x خلال ساعات، حيث سيكون إطلاقه يوم الأبعاء المقبل 4 نوفمبر، ومن المقرر أن يحتوى الهاتف على بطارية كبيرة، بالإضافة إلى عدد من الإمكانات القوية بسعر رخيص، وذلك بعد الكشف عن تطويرها لهاتف جديد بمعالج Snapdragon 870، وبسرعة 3.2 جيجاهرتز.









وبحسب موقع GSMArena فإن تسريبات جديدة كشفت أن هاتف Oppo K7x سيأتى بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ، ودقة Full HD+ ، ومعدل تحديث شاشة متوسط 90 هرتز، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة على الجانب الأيمن للهاتف.

















ويأتى هاتف Oppo K7x بأربع كاميرات خلفية، ستكون الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع فلاش LED قوى، مع معالج من نوع Dimensity 720 5G بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع نظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS 7 .









وسيحتوى هاتف Oppo K7x على بطارية 5000 مللى أمبير، ومن المتوقع أن يكون سعر الهاتف أقل من 285 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 4484 جنيها مصريا.





وكانت أوبو أعلنت منذ أيام عن هاتف Oppo A15 والذى يأتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة، وذلك بعد إطلاقها هاتف Oppo A73 بتقنية الجيل للاتصالات 5G ، بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة +FHD ، وبمعدل تحديث للشاشة بتردد 90 هرتز في الثانية ، وبطارية بسعة 4040 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط ، بالإضافة إلى معالج من نوع Dimensity 720 .



