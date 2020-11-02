إعجاز علمي.. نقل مدرسة بالكامل من مكانها باستخدام 198 "روبوت" في الصين.. فيديو





واستغرق هيكل المبنى المدرسي بأكمله الذي يبلغ وزنه 7600 طن 18 يومًا لنقله 62 مترًا إلى موقعه الجديد في شنغهاي.









وتم نقل المبنى المدرسي باستخدام أرجل الروبوتات، بهدف إفساح المجال لإنشاء مركز تجاري جديد في نفس مكان المدرسة.









وسيتم تحويل المدرسة إلى مركز ثقافي للتعليم والتراث بعد نقلها إلى موقعها الجديد في إنجاز تكنولوجي ليس له مثيل.









وما يجعل الإنجاز الهندسي أكثر إثارة للإعجاب هو أن المبنى ليس مجرد كتلة مربعة نموذجية، فهو مكون من خمسة طوابق وله شكل مدرج كان على التكنولوجيا التعامل معه.