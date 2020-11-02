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منوعات

إعجاز علمي.. نقل مدرسة بالكامل من مكانها باستخدام 198 "روبوت" في الصين.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:46 م
مدرسة
مدرسة
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عزة عاطف
توصل المهندسون في الصين إلى طريقة رائعة لنقل مبنى عمره 85 عامًا، بدلًا من هدم الهيكل وإعادة بنائه، وقاموا بربطه بواسطة 198 من أرجل الروبوت و"مشوا" به إلى وجهته الجديدة.


واستغرق هيكل المبنى المدرسي بأكمله الذي يبلغ وزنه 7600 طن 18 يومًا لنقله 62 مترًا إلى موقعه الجديد في شنغهاي. 


وتم نقل المبنى المدرسي باستخدام أرجل الروبوتات، بهدف إفساح المجال لإنشاء مركز تجاري جديد في نفس مكان المدرسة.


وسيتم تحويل المدرسة إلى مركز ثقافي للتعليم والتراث بعد نقلها إلى موقعها الجديد في إنجاز تكنولوجي ليس له مثيل.


وما يجعل الإنجاز الهندسي أكثر إثارة للإعجاب هو أن المبنى ليس مجرد كتلة مربعة نموذجية، فهو مكون من خمسة طوابق وله شكل مدرج كان على التكنولوجيا التعامل معه.

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