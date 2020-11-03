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رياضة

حتحوت يعلق على حذف بيان اعتذار كهربا لـ محمد فضل: سمك لبن تمر هندي..فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:26 ص
كهربا ومحمد فضل
كهربا ومحمد فضل
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حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اتحاد الكرة المصري، أثار لغطا كبيرا بعد حذفه لبيان اعتذار اللاعب محمود كهربا، لعضو اللجنة الخماسية، محمد فضل، بعد نشره على "فيسبوك" بعدة دقائق.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن اتحاد الكرة تسرع فى نشره بيان الاعتذار، والذى جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة التى جمعت جميع الأطراف، الإثنين.

وأكد حتحوت:" حذف الجبلاية لبيان اعتذار كهربا لفضل، سمك لبن تمر هندي، وكان من الأفضل التروي، قبل نشره ثم حذفه بعدها بدقائق".

وشدد حتحوت على أن اتحاد الكرة المصري، لم يصدر بيانا تفصيليا إلى الآن، لعدم التفاهم حول صيغته، متسائلا لماذا لم يتم محاسبة الطرف المخطئ فى أزمة كهربا وفضل، حتى لو تم التصالح بينهما؟.

وأتم قائلا:" طالما القصة انتهت بالتصالح دون معاقبة المخطئ، فكان من الممكن أن تنتهى أزمة فرجاني ساسي، بعد تطاوله على الحكم أمين عمر، وذلك بتقبيل رأسه مثلما حدث فى أزمة كهربا وفضل".

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