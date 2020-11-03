طارق شوقي: يا ريت الطلاب يذاكروا السنة دي عشان هنعمل امتحانات بجد.. اللجوء للأبحاث والشفوي سيكون حسب المرحلة العمرية.. لا صحة لرفع الغياب ولا نية لوقف الدراسة بسبب كورونا ومدارسنا ملتزمة بالتعليمات

وزير التعليم:

تكلفة إنشاء المنصات والقنوات التعليمية غالية جدا ولن نهدرها

سنطلق قناة مدرستنا 2 وقناة مدرستنا للتعليم الفني يوم 15 نوفمبر









أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تلقى العديد من التساؤلات والاستفسارات من بعض الطلاب مفادها: " هل سيتم امتحان طلاب المدارس هذا العام امتحانات تقليدية ذات أسئلة محفوظة؟"، وكانت الإجابة: "يا ريت تذاكروا عشان هيبقى في امتحان بجد السنة دي".









وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات النقل ستتم، وقال: "سنلجأ للأبحاث أو الامتحانات العملية أو الشفهية حسب الاحتياج وحسب المرحلة العمرية".









اقرأ أيضا | وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم







ونفى وزير التربية والتعليم كل ما قيل مؤخرا بشأن رفع الغياب في المدارس خلال العام الدراسي الحالي بسبب كورونا، وأوضح: "ما اتكلمناش عن رفع الحضور والغياب نهائيا، حيث يتم تسجيل الغياب وفقا للجداول الموضوعة".









وأكد أن الشائعات المرتبطة بظهور حالات كورونا في المدارس مبالغ فيها جدا، رغم أن الوضع على أرض الواقع مستقر جدا والأعداد غير مقلقة نهائيا.









وقال وزير التربية والتعليم: "في ناس عايزانا نوقف الدراسة عشان ماتدفعش باقي المصروفات، ولكننا نؤكد أن الدراسة سوف تستمر بالنظام الحالي أو بنظام آخر معدل وفقا لتطور الظروف ولكنها لن تتوقف".









وأضاف: "إن تكلفة انشاء المنصات والقنوات التعليمية والبدائل التي وفرتها وزارة التربية والتعليم لتعليم الطلاب عن بعد غالية جدا على المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وبالتالي لن نهدرها".









وفيما يخص سيناريوهات التعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا في مدارس مصر، أعلن وزير التربية والتعليم أنه منذ بدء الدراسة ألزمت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس بالعديد من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا لحماية الطلاب، مثل الالتزام بالتعقيم والتباعد، وتم تقسيم الدراسة بين الحضور في المدرسة عدد محدود من الأيام واستكمال الدراسة باقي الأيام من المنزل، مع توفير عدد من مصادر التعلم التي تم إعدادها على أعلى مستوى.









اقرأ أيضا| صحة البحر الأحمر تكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا بمدرسة في رأس غارب









وقال وزير التربية والتعليم: "أنشأنا قناة مدرستنا 1 للطلاب من 4 ابتدائي حتى 3 إعدادي، وسنطلق قناة مدرستنا 2 للصفوف من أولى لـ 3 ابتدائي ومن 1 لـ 3 ثانوي يوم 15 نوفمبر، وقناة مدرستنا للتعليم الفني يوم 15 نوفمبر".









وأوضح أن المدارس ملتزمة جدا منذ بدء الدراسة، بدليل أن نسب الإصابة بكورونا في المدارس منذ بدء الدراسة لم تتعد 2 في المليون بين صفوف الطلاب والمعلمين والإداريين، وبالتالي فالموقف مستقر تماما.





وأضاف: "سنكمل الدراسة في أسوأ الظروف عن طريق القنوات إلى جانب المنصات المتاحة على الإنترنت (المكتبة الرقمية ذاكر.. مكتبة للكتب التفاعلية ومكتبة للدروس الإلكترونية.. ومنصة بث مباشر للدروس للتواصل مع المدرسين).









من جانبها، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورًا للمديريات التعليمية بشأن القواعد المنظمة لغلق المنشآت التعليمية كإجراء وقائي للتعامل مع فيروس كورونا، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبداية العام الدراسي الجديد 2020-2021.









وأوضحت الوزارة، أنه تم وضع عدة ضوابط وقواعد وقائية خلال سير العملية التعلمية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهي كالتالي:









- غلق الفصل.. يتم غلق الفصل في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة فى نفس الفصل خلال أسبوعين، يتم غلق الفصل لمدة 28 يومًا تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من الإدارة التعليمية والإدارة الصحية.











- غلق مدرسة.. يتم غلق المدرسة عند غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زيادة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذا يتم غلق المدرسة لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التعليم.











- غلق مجمع مدارس.. يتم بعد غلق مدرسة فى مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر غلق فصل (بند 1) بأي من المدارس في ذات المجمع وخلال أسبوعين من غلق المدرسة الأولى يتم غلق مجمع المدارس كاملًا لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم.











- غلق مدارس قرية أو مدينة.. وذلك بقرار من المحافظة عند فرض الحجر الصحى على إحدى القرى أو المدن ويمتد الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحى المقرر.









- غلق مدارس محافظة.. تبعًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي قد يتم اتخاذ قرار بغلق مدارس أحد المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يومًا وقد تمتد وفقًا لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذا القرار بواسطة ديوان المحافظة.











وتطبق هذه الإجراءات على جميع أنواع المدارس الحكومية والخاصة والدولية وغيرها، وتتم عملية تطهير للفصل أو المنشأة، وتتم عملية متابعة المخالطين بواسطة الإدارة الصحية.









وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن وضع ضوابط لتواجد أولياء أمور الطلاب خلال اليوم الدراسي، وذلك للحفاظ على الصحة العامة وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية.









ووجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة تخصيص مواعيد وأماكن محددة لاستقبال أولياء الأمور لتلقي طلباتهم واستفساراتهم، وتكليف مديري المدارس بإعداد ملصقات توعية توضع بمكان ظاهر على الأبواب الخارجية للمدرسة بشأن الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الأمراض المعدية والتي من بينها الحد من التجمعات.









كما وجهت الوزارة فتح أبواب المدارس أمام الطلاب وعدم تكدسهم للحد من التجمعات، وتكليف أحد العاملين بالمدرسة بتقديم النصح والإرشاد لأولياء الأمور بعدم تجمعهم للحفاظ على الصحة العامة.









وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء أمور الطلاب عدم التكدس أمام أبواب المدارس للحفاظ على الصحة العامة منعًا لانتشار فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.









وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لينك على "يوتيوب" لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال "يوتيوب" للمرحلة الابتدائية والإعدادية.











- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.

- تبث محتوى علميا فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.

- تبث محتوى علميا للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادى.

- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لأن الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.

- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الأول الابتدائي إلى الثالث الابتدائي". الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.

- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.









و تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب شكر وتقدير من منظمة يونسكو، بعد اختياره أفضل متحدث في الاجتماع الوزاري بعنوان "حول العودة إلى المدارس بالدول العربية في ظل أزمة كورونا وكيفية ضمان استمرارية التعليم الجيد للجميع".









ونص الخطاب على أن كلمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في الاجتماع الذي أقيم بمشاركة عدد من الوزراء من دول العالم حازت على إعجاب وتقدير جميع المشاركين، وذلك للقيمة العلمية المستفادة من تجربة التعليم في مصر.









وكان الدكتور طارق شوقي عرض تجربة مصر في التعليم في ظل انتشار جائحة كورونا، والتي استطاعت من خلالها مصر تطبيق التعليم عن بعد وإجراء أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني خلال العامين الماضيين للمرحلة الثانوية.









واستعرض وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، جميع جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي اتخذتها استعدادًا للعام الدراسي الجديد والتي منها المنصات الرقمية، والتي وصل عددها إلى أكثر من 7 منصات، والقنوات التعليمية التى ستكون مفاجأة الوزارة لأبنائنا الطلاب، والتي لها جدول بث لجميع المناهج للصفوف الدراسية المختلفة، وجميعها مجانًا للطلاب.







