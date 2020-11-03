AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهتى توجو.. تعرف على موعد انضمام محمد صلاح

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:39 م
منتخب مصر
منتخب مصر
Advertisements
عمرو الحلوانى

ينطلق اليوم، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادا لخوض مواجهتى توجو، والمقرر إقامتهما 14 و17 نوفمبر الجاري فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر أول تدريب له اليوم بملعب بتروسبورت، ويشهد التدريب تواجد 13 لاعبا وهم، المهدي سليمان وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش)، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد أبو الفتوح (سموحة)، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب) وأكرم توفيق (الجونة).


ومن المنتظر أن ينضم لاعبو الأهلى محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحمدي فتحي غدا إلى تدريبات الفراعنة ويعلن البدري خلال الساعات اقليلة المقبلة أسماء لاعبي الزمالك المنضمين لمعسكر المنتخب.

وينضم محترفو منتخب مصر محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى وأحمد كوكا ومحمود تريزيجيه إلى تدريبات الفراعنة 9 نوفمبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتخب مصر يعلن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين للمعسكر المقبل

بعد إعلان قائمة المحترفين.. محمد صلاح وجها لوجه مع حسام البدري لأول مرة

البدرى يعلن قائمة مبدئية للمعسكر المفتوح استعدادا لمواجهة توجو

بعد إعلان القائمة الأولية.. البدرى يثير الجدل بـ ضم رمضان صبحى للمنتخب

بعد مباراة الزمالك.. البدرى يعلن القائمة النهائية لمعسكر المنتخب استعدادا لتوجو

بالأسماء .. 14 لاعبا من الأهلى والزمالك فى قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

ترشيحاتنا

آمال ماهر بالأبيض ورشاقة ملفتة..شاهد

الحكومة: توفير 8 ملايين شريط فيتامين سي وباراسيتامول ومليوني زنك.. و800 ألف عبوة "زيثرومايسين" أقراص

بعد الهجوم الشرس عليه.. صحفي إنجليزي يبرئ صلاح من التحايل للحصول على ركلة جزاء

لاعتدائه بالضرب على صديقته.. القبض على ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد

الميكانيكي بيقولك.. معاني الأرقام والرموز على كاوتش السيارة وعلاقته بتوفير البنزين.. فيديو

بسبب رقصه فى فرح درة وهاني سعد.. خالد الصاوي يتصدر ترند تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع أسعار إم جي mg 5 2021 اليوم في مصر .. صور

تعرف على حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر 2020 وأكثرها مبيعا.. صور

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2020 /2021 الأخيرة فى مصر