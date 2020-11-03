انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهتى توجو.. تعرف على موعد انضمام محمد صلاح

ينطلق اليوم، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادا لخوض مواجهتى توجو، والمقرر إقامتهما 14 و17 نوفمبر الجاري فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون.



ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر أول تدريب له اليوم بملعب بتروسبورت، ويشهد التدريب تواجد 13 لاعبا وهم، المهدي سليمان وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش)، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد أبو الفتوح (سموحة)، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب) وأكرم توفيق (الجونة).







ومن المنتظر أن ينضم لاعبو الأهلى محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحمدي فتحي غدا إلى تدريبات الفراعنة ويعلن البدري خلال الساعات اقليلة المقبلة أسماء لاعبي الزمالك المنضمين لمعسكر المنتخب.

وينضم محترفو منتخب مصر محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى وأحمد كوكا ومحمود تريزيجيه إلى تدريبات الفراعنة 9 نوفمبر الجاري.