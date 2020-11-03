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أخبار البلد

للموجة الثانية.. الصحة تعلن أدوية برتوكول علاج فيروس كورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:48 م
صدى البلد
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محمد غالي

نشرت وزارة الصحة ضوابط ومعايير العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا، حيث أكدت أنه يتم تقييم ومتابعة حالات (الاشتباه-المؤكدة) الإصابة بفيروس كورونا المستجد البسيطة والمقرر لها العزل المنزلى.


ويحصل المريض على الأدوية اللازمة له أثناء العزل المنزلي وتشمل: "هيدروكسي كلوركين 200 ملجم بعدد 12 قرصا، أوسيلتافير 75 ملجم بعدد 10 أقراص، باراسيتامول 500 ملجم عدد 10 أقراص، بالإضافة الي مضاد للفيروساتهاند جيل، ترمومتر زئبق، وخمسة ماسك جراحي".

وأشارت الوزارة ، إلى أنه يتم توصيف الحالة إكلينيًكًا “حالة بسيطة "حال انطباق جميع الشروط التالية:           

السن أقل من 60 عام
 درجة الحرارة أقل من 38◦.
تركيز الأكسجين في الدم أعلي من 92. 
نبضات القلب أقل من 110 نبضة  في الدقيقة. 
معدل التنفس أقل من 25 مرة في الدقيقة. 
نسبة كرات الدم البيضاء المحببة/  كرات الدم البيضاء الليمفاوية أقل من 3.1. 
حال وجود أمراض مزمنة )السكري، ارتفاع ضغط الدم، ..( تكون الحالة مستقرة بالأدوية. 
لا يتلقي أدوية مثبطة للمناعة. 
لا يوجد حمل. 
لا يعاني من أورام سرطانية، وغير خاضع للعلاج الكيماوي.
لا يعاني من سمنة مفرطة) مؤشر كتلة الجسم أقل من 40 كجم/م2

وفقا للبروتكول العلاجى لمصابي فيروس كورونا أهم الشروط الواجب توافرها في العزل المنزلي للمصابين، أن المريض في غرفة خاصة سواء شاب أو كبار سن، والعزل يتم بعد الكشف على المريض لدى الطبيب المعالج و شرحه للمريض طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

وأوضح البروتكول مواصفات المنزل الذي يتم عزل المريض فيه، ويجب أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة وأن يكون للمريض حماما خاصا، ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام، ويجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض في كل مرة
للموجة الثانية.. الصحة تعلن أدوية برتوكول علاج فيروس كورونا
للموجة الثانية.. الصحة تعلن أدوية برتوكول علاج فيروس كورونا

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