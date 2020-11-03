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أخبار العالم

ترامب يكشف عن الولايات التي سينتصر فيها على بايدن

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:13 م
دونالد ترامب وجو
دونالد ترامب وجو بايدن
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محمد عثمان
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله وثقته بأنه سيفوز في الانتخابات الأمريكية التي تنطلق خلال ساعات.


وقال ترامب إن حملته واثقة من الفوز في ولاية تكساس وفلوريدا وأريزونا، معربًا عن توقعاته بأنه سيبلي بلاء حسنًا في كارولينا الشمالية وبنسلفانيا.


وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الإلكترونية، فإن جميع الولايات الخمس التي ذكرها ترامب ساعدته في تحقيق النصر على المرشحة الديمقراطية الخاسرة، هيلاري كلينتون، في انتخابات عام 2016.


وأضاف الرئيس الأمريكي: "نشعر بأن وضعنا جيد جدًا لدينا حشود لم تكن لدى أي شخص من قبل... أعتقد أن هذا يفسر الكثير من الأصوات التي سنحصدها وسوف نرى ذلك قريبًا جدًا.


تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في برنامج "فوكس آند فريندز" على شبكة فوكس نيوز، اليوم الثلاثاء، بينما يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، مؤكدا أنه يمتلك فرصة قوية للفوز برئاسة الولايات المتحدة لولاية ثانية.


وقال ترامب، في حديثه إلى "فوكس نيوز"، إنه متفائل بفوزه في السباق الرئاسي، مشيرا إلى أنه يتوقع تفوقه على منافسه، جو بايدن، في ولايات رئيسية؛ من بينها تكساس وفلوريدا وأريزونا.


وأضاف الرئيس الأمريكي: "نتائجنا جيدة في فلوريدا وأحظى بدعم الأمريكيين من أصول إفريقية"، مشيرا إلى أنه حقق تقدما كبيرا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة خاصة بالمناظرة الثانية.


وتابع ترامب: "أحظى بدعم الأمريكيين من أصول لاتينية".

 
وفي المرحلة الأخيرة التي سبقت 3 نوفمبر، قام ترامب بحملة بلا كلل حيث كان يعقد عدة تجمعات في نفس اليوم.

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