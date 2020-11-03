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حوادث

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 40 كيس استروكس بالمنيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز مغاغة المنيا من إلقاء القبض على عاطل يتاجر في المخدرات وبحوزته 40 كيس استروكس مخدر قبل ترويجها علي عملائه. 


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تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عمر خليفة مأمور مركز مغاغة ،بتمكن وحدة المباحث برئاسة المقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة والعميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال بإشراف اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية من إلقاء القبض على عاطل يدعي  (ط.أ) 25 سنة وشهرته سلاحف وبحوزته 40 كيس استروكس المخدر  قبل ترويجه علي عملائه، وذلك عقب نصب عدة أكمنة له، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي  التحقيق.

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