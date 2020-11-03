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أخبار البلد

القومى للمرأة يدرب مقدمى الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية على التعامل مع المعنفات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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أمل مجدى
بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التى تنظمها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم دور مقدمى الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية فى التعامل مع المرأة المعنفة ،   وتستمر خلال الفترة من 3 - 5 نوفمبر الجارى  ، بكلية الطب جامعة بنها بمحافظة القلوبية .

وشهد الافتتاح حضور الدكتور مصطفى القاضى  عميد الكلية ، و الدكتور حسام أمين نائب عميد كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة ، والدكتورة جيهان فؤاد عبد الوهاب  مقررة فرع المجلس بالمحافظة ، والأستاذة فاتن خربوش مسئولة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة  بالجامعة ، ويقوم بادارة الدورة التدريبية الدكتور  بهاء شوكت المستشار الدولى للصحة الانجابية وتصميم  المناهج .

ويستهدف التدريب عدد 30 من مقدمى الخدمات الصحية بالأقسام المختلفة بكلية الطب  والذى من المتوقع لهم أدارة وتشغيل وحدة الاستجابة الطبية المزمع افتتاحها بالجامعة ضمن أنشطة برتوكول التعاون بين الجامعة والمجلس .

وأكد الدكتور مصطفى القاضى فى ملمتة فى افتتاح التدريب على تذليل جميع العقبات من أجل الاسراع فى افتتاح وحدة الاستجابة الطبية بمستشفى الجامعة والتى سوف تهتم بتقديم الدعم النفسى والرعاية الصحية للمرأة المعنفة ،وتفعيل نظام احالة داخلى بعد أن يتم رفع قدرات مقدمى الخدمة بها من خلال الدورة التدريبية الحالية .
 
وأشارت الدكتورة  جيهان فؤاد مقررة فرع المجلس بالمحافظة الى استمرار المجلس فى جهوده لمناهضة العنف ضد المرأة منذ إنشائه عام ٢٠٠٠ ، لافته أن هذه الجهود تتنوع بين برامج او استراتيجيات أو من خلال دور مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات .

ولفتت الدكتورة أمل فيليب مستشارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس  الى الجانب الصحى والاجتماعى للقضية ،و الى دور المجلس والخدمات التى يقدمها للمرأة لتدعيم الجانب الصحى من خلال استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ومحور الحماية فى استراتيجية تمكين المرأة 2030 ودور وحدة مناهضة العنف بالمجلس فى التعامل مع قضايا المرأة ، والدور الهام الذى سوف تلعبه وحدة الاستجابة الطبية المزمع افتتاحها  فى مساعدة المرأة المعنفة  فى الحصول على حقها وفقا لنظام إحالة جيد بين الجهات المعنية، معربًا جميع الحضور عن دعمهم الكامل لإنشاء هذه الوحدة  .

  يذكر أن الدورة التدريبية تشمل موضوعات منها تعريف العنف ضد المرأة و العنف الاسرى ومناقشة الأعراف الاجتماعية التى ترسخ العنف مع عرض للفئات الأكثر عرضه للعنف ثم تقديم الرعاية النفسية للسيدة المعنفعة ومهارات التواصل معها ومبادىء الفحص الطبى الشرعى فى حالات الاعتداء الجنسى وتقييم المخاطر وخطة السلامة  وكذا نظام التنسيق والاحالة بين الجهات المختصة .
القومى للمرأة يدرب مقدمى الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية على التعامل مع المعنفات
القومى للمرأة يدرب مقدمى الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية على التعامل مع المعنفات

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