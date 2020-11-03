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تعليم

غدا.. ضمان الجودة بجامعة حلوان تنظم دورة تحت عنوان رضا العملاء بهدف وضع خطط تحسين الإدارة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:33 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعلن  مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان عن بدء تنظيم  دورة تدريبية  تحت عنوان "رضا العملاء وتحليل البيانات" . 

وذلك لعدد ٦٠ موظف من موظفي إدارات الجامعة وذلك على مجموعتين بحيث كانت المجموعة الأولى يومي ١و٢ نوفمبر والمجموعة الثانية يومي ٣و٤ نوفمبر ٢٠٢٠. 



 وتهدف الدورة التدريبية المقامة عن رضا العملاء وتحليل البيانات إلى التعرف على إجراءات قياس رضا العملاء وكيفية الاستفادة من التغذية الراجعة في وضع خطط تطوير وتحسين أداء الإدارة وكذلك المنهجية المتبعة في تحليل البيانات وفقا لاختصاصات كل إدارة ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية  وكيفية الاستفادة من  نتائجها في دعم متخذي القرار والادارة العليا.


ويتم تنفيذ هذه الدورات التدريبية تحت إشراف الدكتورة هناء محمد الحسينى مدير مركز ضمان الجودة و الدكتورة وسام درويش مدير وحدة جودة النظم الادارية بالجامعة ومن خلال الشركة المنفذة TÜV Rheinland



 وذلك بهدف رفع كفاءة موظفى الجامعة ومسئولي الجودة بكليات الجامعة وذلك لاستيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي لتكوين أكبر عدد من كوادر الجودة لكليات الجامعة مما يسهم في سرعة تأهيلها للاعتماد، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لوحدات ضمان الجودة لكليات الجامعة لرفع كفاءة نظم الجودة الداخلية بها.

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