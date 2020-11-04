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مدير هيئة الإسعاف بسوهاج يكشف كواليس جديدة بشأن استخراج جثث ضحايا المنزل المنهار

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور هانى فؤاد، مدير هيئة الإسعاف بسوهاج، إنه فور ورود بلاغ بانهيار منزل بمنطقة الشهيد شارع سيالة أولاد نصير بجوار زاوية  أبوالفضل، تم إبلاغ غرفة الطوارئ بمديرية الصحة وهيئة الإسعاف، لتجهيز المستشفيات التي ستستقبل المصابين وفور علمنا بوجود جثث أسفل الأنقاض؛ تم تجهيز ثلاجات لحفظ الموتى.

وأضاف "فؤاد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أنه تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتابع:"سيارتان وصلتا بعد 4 دقائق فقط، ونقلتا 2 من المارة اللذان أصيبا بسبب انهيار المنزل، وهما فتاة.

تدعى "بسملة حمدى عبد الرحيم" تبلغ من العمر 14 عامًا، مُصابة بسحجات وكدمات واشتباه وجود كسور، و"سعاد حسنى همام" 33 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى".

وعن توقيت استخراج الجثث قال مدير هيئة الإسعاف بسوهاج: "تم استخراج جثة فادى هارون بنيامين في تمام الساعة الواحدة والثلث صباحًا، والجثة الثانية في تمام الساعة الثالثة صباحًا، وهى لـ مريم صفوت عازر 18 عامًا، بينما تم استخراج الجثة الثالثة في تمام الساعة السادسة والربع صباحا، وهى للدكتور مايكل صفوت مهنى عازر".

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