مدير هيئة الإسعاف بسوهاج يكشف كواليس جديدة بشأن استخراج جثث ضحايا المنزل المنهار

قال الدكتور هانى فؤاد، مدير هيئة الإسعاف بسوهاج، إنه فور ورود بلاغ بانهيار منزل بمنطقة الشهيد شارع سيالة أولاد نصير بجوار زاوية أبوالفضل، تم إبلاغ غرفة الطوارئ بمديرية الصحة وهيئة الإسعاف، لتجهيز المستشفيات التي ستستقبل المصابين وفور علمنا بوجود جثث أسفل الأنقاض؛ تم تجهيز ثلاجات لحفظ الموتى.





وأضاف "فؤاد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أنه تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتابع:"سيارتان وصلتا بعد 4 دقائق فقط، ونقلتا 2 من المارة اللذان أصيبا بسبب انهيار المنزل، وهما فتاة.





تدعى "بسملة حمدى عبد الرحيم" تبلغ من العمر 14 عامًا، مُصابة بسحجات وكدمات واشتباه وجود كسور، و"سعاد حسنى همام" 33 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى".



