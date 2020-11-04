لا نعلم السبب.. محلل سياسي: حملة بايدن الانتخابية تواصلت مع الرئيس الفلسطيني بشكل متكرر

قال ماك شرقاوي المحلل السياسي، تعليقا على الانتخابات الأمريكية الرئاسية، إن عملية فرز الأصوات تبدأ بعد غلق المقار الانتخابية في أمريكا.

وأضاف ماك شرقاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة".





وأوضح ماك شرقاوي: " الرئيس الأمريكي ترامب أكد أنه لن يعلن انتصاره مبكرًا لحين الانتهاء من فرز الأصوات"، مضيفا: " ترامب يحمل صيغة التفاؤل في خطاباته وسوف ننتظر نتائج فرز الأصوات".





وأكمل ماك شرقاوي: " حملة بايدن الانتخابية تواصلت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل متكرر ولا نعلم سبب التواصل بينهم".





ولفت ماك شرقاوي إلى أنه: " من الوارد أن تكون الاتصالات والمكالمات؛ لمنع الأمريكيين من المشاركة في الانتخابات الأمريكية قادمة من الخارج".



