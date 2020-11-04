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لا نعلم السبب.. محلل سياسي: حملة بايدن الانتخابية تواصلت مع الرئيس الفلسطيني بشكل متكرر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال ماك شرقاوي المحلل السياسي، تعليقا على الانتخابات الأمريكية الرئاسية، إن عملية فرز الأصوات تبدأ بعد غلق المقار الانتخابية في أمريكا.
 
وأضاف ماك شرقاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح ماك شرقاوي: "الرئيس الأمريكي ترامب أكد أنه لن يعلن انتصاره مبكرًا لحين الانتهاء من فرز الأصوات"، مضيفا: "ترامب يحمل صيغة التفاؤل في خطاباته وسوف ننتظر نتائج فرز الأصوات".

وأكمل ماك شرقاوي: "حملة بايدن الانتخابية تواصلت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل متكرر ولا نعلم سبب التواصل بينهم".

ولفت ماك شرقاوي إلى أنه: "من الوارد أن تكون الاتصالات والمكالمات؛ لمنع الأمريكيين من المشاركة في الانتخابات الأمريكية  قادمة من الخارج".

وأكدت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنه يمكنه هزيمة منافسه الرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بدون ولايتين مهمتين وهما "فلوريدا وبنسلفانيا".

وقال مدير حملة بايدن جين او ميلي إن نائب الرئيس السابق، كان متقدما بفارق "8 نقاط" في يوم الانتخابات، في ولايات رئيسية. بفضل زيادة نسبة التصويت، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأوضح أن ذلك يسمح للمرشح الديمقراطي بالمضي قدما للفوز بـ270 انتخابيًا لازمًا في "المجمع الانتخابي" للوصول إلى البيت الأبيض.

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