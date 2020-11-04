الطريق إلى البيت الأبيض.. ترامب يفوز بولاية لويزيانا

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، فوز الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بولاية لويزيانا، متفوقًا على نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.





وحصل ترامب على أصوات ولاية لويزيانا- 8 في المجمع الانتخابي - متقدما على جو بايدن بفارق 20%، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".





وسبق أن أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي.





وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.



