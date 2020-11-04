إلهان عمر تحتفظ بمقعدها في الكونجرس الأمريكي

احتفظت المرشحة الديمقراطية إلهان عمر، بمقعدها ، في مجلس النواب الأمريكي ، عن ولاية مينيسوتا، حسبما أظهرت نتائج الانتخابات.





وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، حصلت الديمقراطية إلهان عمر، على 65% من الأصوات في مينيسوتا، مقابل 25.9% لصالح منافسها الجمهوري لاسي جونسون.





من جهتها، توقعت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن يحتفظ الديمقراطيون بأغلبية في مجلس النواب الأمريكي.





وذكرت الشبكة الأمريكية، أن الحزب الديمقراطي سيحافظ على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، ويضيف 5 مقاعد جديدة.





وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعرب قادة الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، عن ثقتهم بأن يحظوا بالأغلبية داخل مجلس النواب، تزامنًا مع انتخابات الرئاسة والكونجرس التي تجرى في الولايات المتحدة.





وأعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ورئيسة لجنة الحملة الديمقراطية لانتخابات الكونجرس، شيري بوستوس، عن ثقتهم بأنهم سيحظوا بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.



