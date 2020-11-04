AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إلهان عمر تحتفظ بمقعدها في الكونجرس الأمريكي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:04 ص
إلهان عمر
إلهان عمر
Advertisements
قسم الخارجي
احتفظت المرشحة الديمقراطية إلهان عمر، بمقعدها، في مجلس النواب الأمريكي، عن ولاية مينيسوتا، حسبما أظهرت نتائج الانتخابات.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، حصلت الديمقراطية إلهان عمر، على 65% من الأصوات في مينيسوتا، مقابل 25.9% لصالح منافسها الجمهوري لاسي جونسون.

من جهتها، توقعت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن يحتفظ الديمقراطيون بأغلبية في مجلس النواب الأمريكي.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن الحزب الديمقراطي سيحافظ على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، ويضيف 5 مقاعد جديدة.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعرب قادة الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، عن ثقتهم بأن يحظوا بالأغلبية داخل مجلس النواب، تزامنًا مع انتخابات الرئاسة والكونجرس التي تجرى في الولايات المتحدة.

وأعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ورئيسة لجنة الحملة الديمقراطية لانتخابات الكونجرس، شيري بوستوس، عن ثقتهم بأنهم سيحظوا بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل شيء أو لا شيء.. يوم يحدد مصير حكم أمريكا مع انطلاق انتخابات الكونجرس والرئاسة

الديمقراطيون واثقون من الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي

الانتخابات الأمريكية 2020.. بايدن يفوز بولاية فرجينيا

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يفوز بأصوات ولاية نيويورك

فوكس نيوز ترجح احتفاظ الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي

ترشيحاتنا

خطبة "دينا مراجيح" بفستان أحمر وشبشب أسود.. صور

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يفوز بولاية كنساس

أخبار التوك شو| فضيحة جنسية جديدة لـ معتز مطر.. وتامر أمين يعلق على أزمة والد طفل المرور

عماد أديب يكشف السيناريو الكابوس لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. فيديو

نجوم هوليوود يشاركون مخاوفهم بشأن النتائج غير المتوقعة لسباق الرئاسة الأمريكية 2020

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد

وسط انتخابات الرئاسة.. ناشطة مثلية تفوز بأعلى منصب تشريعي في أمريكا

أصغر ضحايا الوباء في ولاية أمريكية.. كورونا ينهي حياة طالب عمره 13 عامًا