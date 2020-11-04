بايدن: نحن في طريقنا للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

أكد مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية.





وقال "بايدن" في كلمة من مقر حملته الانتخابية: "أشعر بالارتياح، نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات الرئاسية".





وأضاف "بايدن" أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد تعلن غدًا أو بعد غدٍ، متوقعًا الفوز بهذه الانتخابات وهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وتابع "بايدن" في كلمته: "ننتظر بعض الأخبار الجيدة من ولاية جورجيا، نشعر بارتياح لنتائج الانتخابات حتى اللحظة".





وأعرب بايدن في كلمته عن تفاؤله بشأن النتائج في ويسكانسن وجورجيا وميشيجان.



