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أخبار البلد

عيادات الحيوانات الأليفة.. معهد صحة الحيوان يؤهل خريجي كليات الطب البيطري

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
افتتح  معهد بحوث الصحة الحيوانية دورة تدريبية بعنوان "تأهيل حديثى التخرج لافتتاح عيادات للحيوانات الأليفة" خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2020 بالمعمل الفرعى للمعهد ببنى سويف حضر الدورة اثنين وأربعين متدربا من حديثى التخرج في كليات الطب البيطرى بمحافظات بنى سويف والفيوم والمنبا. 

يأتى ذلك في إطار استراتيجية الدور المجتمعى لمعهد بحوث الصحة الحيوانية وتأهيل حديثى التخرج لسوق العمل وتحت رعاية د محمد سليمان مدير مركز البحوث الزراعية.

حاضر في الدورة  د. حسين إبراهيم حسين أستاذ ورئيس قسم الأمراض الباطنة والمعدية بكلية الطب البيطري ببنى سويف ، د. عبد الغني محمد أستاذ الباطنة بكلية الطب البيطري بالمنوفية ، د. محمود حمدي صاحب عيادات للحيوانات الأليفة. 

من جانبهم أشاد ‏المتدربون بالدور الذي يقوم به معهد بحوث الصحة الحيوانية فى إعداد حديثى التخرج وتأهيل الأطباء البيطريين فى العيادات البيطرية المختلفة لتعريفهم بأحدث طرق التشخيص والرعاية.

من ناحيته د ممتاز شاهين مدير المعهد بأن هذه الدورة أحد الدورات الهامة لحديثى التخرج التى تم تنفيذها فى 4محافظات حتى الآن وهى الإسكندرية والزقازيق والمنصورة وبنى سويف. وسيتم تنفيذها فى محافظات الإسماعيلية والمنوفية والغربية واسيوط نظرا للأقبال عليها من حديثى التخرج.

صرح بذلك د عصام كامل مدير مركز التدريب بمعهد صحة الحيوان.
عيادات الحيوانات الأليفة.. معهد صحة الحيوان يؤهل خريجي كليات الطب البيطري
عيادات الحيوانات الأليفة.. معهد صحة الحيوان يؤهل خريجي كليات الطب البيطري
عيادات الحيوانات الأليفة.. معهد صحة الحيوان يؤهل خريجي كليات الطب البيطري
عيادات الحيوانات الأليفة.. معهد صحة الحيوان يؤهل خريجي كليات الطب البيطري

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