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حملة بادين: سنتصدى لترامب إذا ذهب إلى المحكمة لمنع فرز الأصوات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
أكدت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، أنه اذا ذهب ترامب إلى المحكمة لمنع فرز الاصوات بشكل سليم فستكون الفرق القانونية للديمقراطيين جاهزة للتصدى لهذا المسعى.

وأعرب المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، عن تفاؤله بالفوز بالانتخابات، مطالبا مؤيديه بالتحلي بالصبر.


وقال بايدن - في كلمه ألقاها أمام حشد من مؤيديه صباح اليوم، الأربعاء، ونقلتها شبكة "سي إن إن " الأمريكية: "إنني سعيد بما وصلنا له حتى الآن، وأنا أعتقد أننا نمضي على الطريق الصحيح للفوز بهذه الانتخابات".



وأضاف: "لابد أن نتحلى بالصبر لحين انتهاء العمل الصعب للجنة الانتخابات، وفرز جميع الأصوات، لكنني سعيد بما وصلنا له، لقد تمكنا مؤخرا من الفوز بأصوات ولايتي أريزونا ومينيسوتا، وما زلنا ننتظر نتيجة ولاية جورجيا".


وأعرب بايدن عن شكره البالغ لكل من تقدم وأدلى بصوته في هذه الانتخابات، وامتنانه لكل من ناصره في هذا السباق.

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