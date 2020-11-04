في عيد ميلاده.. قصة عودة محمد حماقي لـ زوجته بعد الطلاق

يحتفل اليوم النجم محمد حماقي بعيد ميلاده الـ44 بعد وصوله لقمة نجوميته من خلال مشوار فني طويل بدأ عام 1997.





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لا يعرف كثيرون أن الفنان محمد حماقى قد انفصل عن زوجته نهلة الحاجري، منذ سنتين في هدوء تام، بعيدًا عن أعين الصحافة برغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

وفى وقت الانفصال قام الفنان محمد حماقي، بتصوير كليب " ما بلاش " وفى نهاية التتر وجه الفنان الشكر الى زوجته مما اثار جدل كبير وتساؤلات حول عودتهم مرة أخرى أم لا.





ولكن عاد الثنائي منذ عدة اشهر مرة أخرى في هدوء، دون معرفة احد بالخبر من الصحافة اول الاعلام .









ويُعد حماقي، من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وقدم 7 ألبومات غنائية من أنجحها "عمره ما يغيب" و"من قلبي بغني"، وحصد عن هذه الألبومات العديد من الجوائز المحلية والعالمية.





شارك "حماقي" في أوبريت "القدس هترجع لنا" والذي ساهم في معرفة الجمهور به ، وأصدر "حماقي" ألبومه الغنائي الأول عام 2003 بعنوان "خلينا نعيش" بعد أن قدمه الموزع الموسيقى "طارق مدكور" للمنتج الفني "نصيف قزمان" صاحب شركة صوت الدلتا للإنتاج الفني والذي تحمس له كثيرا، وحقق ألبوم "حماقي" نجاحًا كبيرًا مما شكل دفعة قوية له في بداية حياته.





حائز علي جائزة "MTV EMAs" العالمية لأفضل مطرب عربي لعام 2010 وحائز أيضا علي الأسطوانة البلاتينية لتحقيق ألبومه "خلص الكلام" على أعلى مبيعات في الشرق الأوسط لعام 2006.



