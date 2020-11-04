10 معلومات عن محمد حماقي في عيد ميلاده الـ 44

يحتفل الفنان محمد حماقي، اليوم، بعيد ميلاده الـ44 ، وهو يعد واحدًا من أبرز المطربين المصريين ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:





1- اسمه محمد إبراهيم محمد الحماقي، ويبلغ من العمر 44 عاما .





2- تخرج في كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.





3- كانت أولى أغانيه هي "الحلو يحب الحنية"، وصدرت فى ألبوم مجمع حمل اسم لقاء النجوم بمشاركة كل من محمد منير وحميد الشاعري وحنان.





4-أصدر أول ألبوماته عام 2003 بعنوان "خلينا نعيش" .





5-وصل عدد ألبوماته الغنائية إلى 8 .





6- قام بتلحين عدد من الأغاني كان آخرها "بين البنين " للفنانة أنغام .





7- حصل على عشرات الجوائز كان أهمها الأسطوانة البلاتينية لتحقيق ألبومه "خلص الكلام" على أعلى مبيعات في الشرق الأوسط لعام 2006.





8- تعرض الى ازمة صحية منذ سنوات استدعت إجرائه عملية جراحية فى القلب.





9 - تزوج من نهلة الجراحي، إلا أنه انفصل عنها لمدة عامين ثم عاد الثنائى مرة أخرى .



