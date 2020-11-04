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فن

10 معلومات عن محمد حماقي في عيد ميلاده الـ 44

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحتفل الفنان محمد حماقي، اليوم، بعيد ميلاده الـ44، وهو يعد واحدًا من أبرز المطربين المصريين، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

1- اسمه محمد إبراهيم محمد الحماقي، ويبلغ من العمر 44 عاما .

2- تخرج في كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

3- كانت أولى أغانيه هي "الحلو يحب الحنية"، وصدرت فى ألبوم مجمع حمل اسم لقاء النجوم بمشاركة كل من محمد منير وحميد الشاعري وحنان.

4-أصدر أول ألبوماته عام 2003 بعنوان "خلينا نعيش" .

5-وصل عدد ألبوماته الغنائية إلى 8 . 

6- قام بتلحين عدد من الأغاني كان آخرها "بين البنين " للفنانة أنغام .

7- حصل على عشرات الجوائز كان أهمها الأسطوانة البلاتينية لتحقيق ألبومه "خلص الكلام" على أعلى مبيعات في الشرق الأوسط لعام 2006.

8- تعرض الى ازمة صحية منذ سنوات استدعت إجرائه عملية جراحية فى القلب.

9 - تزوج من نهلة الجراحي، إلا أنه انفصل عنها لمدة عامين ثم عاد الثنائى مرة أخرى .

10 - رزق الثنائى بعد العودة بابنتهما الوحيدة فاطمة الزهراء .

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