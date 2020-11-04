10 معلومات عن محمد حماقي في عيد ميلاده الـ 44

يحتفل الفنان محمد حماقي، اليوم، بعيد ميلاده الـ44، وهو يعد واحدًا من أبرز المطربين المصريين، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:
1- اسمه محمد إبراهيم محمد الحماقي، ويبلغ من العمر 44 عاما .
2- تخرج في كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.
3- كانت أولى أغانيه هي "الحلو يحب الحنية"، وصدرت فى ألبوم مجمع حمل اسم لقاء النجوم بمشاركة كل من محمد منير وحميد الشاعري وحنان.
4-أصدر أول ألبوماته عام 2003 بعنوان "خلينا نعيش" .
5-وصل عدد ألبوماته الغنائية إلى 8 .
6- قام بتلحين عدد من الأغاني كان آخرها "بين البنين " للفنانة أنغام .
7- حصل على عشرات الجوائز كان أهمها الأسطوانة البلاتينية لتحقيق ألبومه "خلص الكلام" على أعلى مبيعات في الشرق الأوسط لعام 2006.
8- تعرض الى ازمة صحية منذ سنوات استدعت إجرائه عملية جراحية فى القلب.
9 - تزوج من نهلة الجراحي، إلا أنه انفصل عنها لمدة عامين ثم عاد الثنائى مرة أخرى .
10 - رزق الثنائى بعد العودة بابنتهما الوحيدة فاطمة الزهراء .