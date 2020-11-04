سكرتير مساعد أسيوط يتفقد تبطين الترع بمنفلوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الدورية لكافة القطاعات الخدمية والمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمرور والمتابعة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضاري .





وأكد تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة الطرق الممكنة لافتًا إلى أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتطوير الخدمات والنهوض بالبنية الأساسية والمرافق بالقرى والمراكز ورفع كفاءتها.





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