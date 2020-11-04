سكرتير مساعد أسيوط يتفقد تبطين الترع بمنفلوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الدورية لكافة القطاعات الخدمية والمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمرور والمتابعة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضاري .
وأكد تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة الطرق الممكنة لافتًا إلى أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتطوير الخدمات والنهوض بالبنية الأساسية والمرافق بالقرى والمراكز ورفع كفاءتها.
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وأوضح المحافظ أن المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد قد قام بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تمهيد ورصف طريق "بني عديات/منفلوط" الجاري تنفيذه بمركز منفلوط للاطمئنان على سير العمل ومتابعة نسب الإنجاز ومتابعة تبطين الترع والمصارف الجاري تنفيذه بنطاق مركز منفلوط وذلك لمتابعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ووفقًا للمواصفات الفنية المقررة بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم مشروع الثروة الحيوانية ببني سند والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث رافقه خلال الجولة حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط، مؤكدًا استمرار المرور لكافة القطاعات الخدمية ومتابعة سير العمل بها.