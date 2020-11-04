تعرف على أسباب اختلاط الزيت بالماء في محرك السيارة

يعتبر اختلاط الزيت والماء في محرك السيارة من أصعب المشاكل التي تواجه السائق، وهذه الظاهرة تسمى لدى الجميع بـ"وش السلندر".





فى البداية لابد أن نعلم أن الماء والزيت من العناصر المهمة والرئيسية في محرك السيارة للعمل بشكل طبيعي واختلاطهم أو نقص أي منهما يؤدي إلى تلف المحرك.





وهناك العديد من الأسباب التي تؤدى الى هذه الظاهرة أو المشكلة التي من الممكن أن تكلف السائق أعباء مالية كبيرة بسبب تغيير المحرك بالكامل.





وخلال السطور التالية نتعرف على أسباب حدوث هذه الظاهرة في محرك السيارة، والأماكن التي من الممكن ان تسرب الزيت إلى ماء المبرد.

أولا: تلف أختام المحرك

عادة ما تستخدم الأختام الدائرية الموجودة بمحرك السيارة والتي تفصل ما بين الزيت الموجود في المحرك وما بين المبرد الخاص بالزيت والمرتبط بها، لذلك فيمكن أن يكون هذا الجزء هو المسئول عن تسريب الزيت، فإذا كان هناك تسريب من الزيت الخاضع للضغط فيمكن أن يصل هذا الزيت إلى دائرة التبريد أو إلى المبرد الخاص بالزيت.

ثانيا: مبرد الزيت

عادة يكون السبب في السيارات التي تحتوي على مبرد للزيت ويؤدي تلف مبرد الزيت إلى مشكلة خلط الزيت مع الماء، ويلاحظ أن زيت المحرك انخفض في المحرك وأيضا تغيير لون مياه الرادياتير هنا في الغالب تكون المشكلة في مبرد الزيت قد لحقه ضرر وينصح بتغييره.





ثالثا: جوان رأس المحرك (جوان كيلاس)

ويأتي نتيجة خلل وتلف جوان رأس المحرك ما بين منفذ الزيت الراجع إلى خزان الزيت وجيوب الماء، ما يؤدي إلى دخول الماء إلى داخل خزان الزيت مما يسبب تلفا كبيرا في المحرك.





ومن الممكن أن يكون بسبب خلل وتلف جوان رأس المحرك ما بين منفذ الزيت المضغوط قبل مضخة الزيت وجيوب الماء، مما يؤدي إلى اندفاع الزيت المضغوط إلى داخل جيوب الماء وينتشر في باقي أجزاء التبريد حتى يصل إلى الرادياتير أو قربة مياه التبريد ونظام التبريد أخطاره تكون أقل إذا لم يصل الماء إلى خزان الزيت.