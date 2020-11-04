بعد فوزه في انتخابات النواب.. تعرف على أصغر المشرعين الأمريكيين

ماديسون كاوثورن، أمريكي من مواليد 1995، فاز في انتخابات مجلس النواب عن ولاية كارولينا الشمالية، ليكون بذلك أصغر مشرع في تاريخ البلاد.





وأوضح تقرير قناة الغد أن كاوثورن درس العلوم السياسية في كلية "باتريك هنري"، إلا أنه ترك الدراسة بسبب حادث تعرض له في عام 2014، أحدث إعاقة في رجله، ورغم ذلك تمكن من استكمال تعليمه وتخرج في 2016.





وأضاف التقرير أنه بعد معركة انتخابية حامية تمكن كاوثرون من التغلب على المرشح الديمقراطي مو ديفيس، في انتخابات مجلس الشيوخ.





ويمتلك ماديسون كاوثورن شركة استثمار عقاري رغم صغر سنه، كما لمع اسمه كمتحدث تحفيزي.





ويصف ماديسون كاوثورن نفسه سياسيًا كدستوري محافظ ملتزم بالدفاع عن قيم الإيمان والأسرة والحرية.





وتعد بعد فوزه أن يكون صوتًا لجيله في الكونجرس.