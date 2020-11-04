تربية سليمة.. القومي للأمومة والطفولة: نواجه الألعاب الإلكترونية الخطرة على الأطفال

قالت سحر السنباطي أمين المجلس القومي للامومة والطفولة، إن مبادرة 100 مليون صحة حملة رائعة تشمل كل محافظات مصر،وتقيم الشكل الغذائي للأطفال وتعمل على توعية الأسر بضرورة التغذية السليمة للاطفال .
وأضافت سحر السنباطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" التغذية ليست بالطعام والشراب فقط ولكنها تغذية للروح وتربية سليمة للأطفال".
وتابعت سحر السنباطي:" على خط نجدة الطفل نقابل الكثير من الشكاوى والانتهاكات في حق الأطفال من الأطفال وبالتالي نخاطب الأسر المصرية بضرورة النظر إلى تكوين شخصية الطفل منذ ولادته ".
وأكملت سحر السنباطي:" الطفل يبحث عن القدوة الحسنة ومن يحتضنه ويحنو عليه ويبحث الطفل عن تغذية الجسم بالطعام وتنمية مهارات الروح وتعزيز قدرات الطفل وعدم إهانته".
ولفتت سحر السنباطي:" على الأهل والأسر التعرف على الوجبة الصحية التي يفضلها الطفل ويتناولها في المنزل ولا يتناولها من الخارج، " مضيفة:" مؤسسات الدولة والوزارات منوط بها تنفيذ حملات توعية لنشر الرسائل الصحية والتوعية لتربية الأطفال ويجب توعية الأسر ببرامج مختلفة، وبدأنا في مواجهة الألعاب الإلكترونية الخطرة التي تعرض الأطفال للخطر وممارسة العنف ".