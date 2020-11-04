محافظ الإسكندرية: الهبوط الأراضى بسبب ماسورة صرف تعمل منذ 60 عاما

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هيئة الأرصاد أبلغت المحافظة بأن يوم السبت المقبل ستشهد المحافظة أمطار غزيرة تبلغ ذروتها الأحد وستسمر حتى يوم الأثنين، بينما غدًا وبعد غد ستكون الأمطار خفيفة.





وتابع: "كمية الأمطار التي سقطت على المحافظة اكبر من القدرة الاستيعابية لكننا نتعامل معها".

وعن الهبوط الأراضى الذى شهدته المحافظة اليوم أضاف "الشريف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن ذلك كان بسبب سير سيارة نقل على ماسورة صرف صحى بقطر 1200 ميلى، تعمل منذعام 1959، وأكمل: "في الأول قلنا أنها ماسورة مياه ولكن بعد الفحص تبين أنها ماسورة صرف صحى تعمل منذ 60 عام"، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ اللازم تجاه الهبوط وجارى معالجة الأمر.