AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حملة بايدن ترد على ترامب: دعوات إعادة الأصوات مثيرة للشفقة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن دعوات إعادة فرز أصوات ولاية ويسكونسن مثيرة للشفقة.

وأضافت الحملة، في بيانها، " الأمر واضح وسهل، وهو أن دونالد ترامب خسر ويسكونسون ويخسر ميتشيجن والرئاسة".

وأظهرت نتائج مرحلية لانتخابات الرئاسية الأمريكية تعزيز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تقدمه على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، من حيث عدد أصوات مندوبي المجمع الانتخابي.

وتشير بيانات مركز "إديسون" للأبحاث المختص في مراقبة سير الانتخابات الأمريكية، إلى حصول بايدن على 243 من أصوات المجمع الانتخابي، المكون من 538 مندوبا، مقابل 214 لدى ترامب حتى الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات أمريكا.. ترامب يتقدم على بايدن في جورجيا بنسبة 50.6%

منافسة شرسة.. بايدن يتقدم على ترامب في ويسكنسن بفارق ضئيل

سي إن إن: بايدن يفوز بولاية ويسكونسن

قد يقلبون الطاولة.. مصابو كورونا يصوتون في الانتخابات الأمريكية| فيديو

ترامب يتقدم على بايدن في ولايتين حاسمتين

سباق البيت الأبيض.. جو بايدن يحصد 248 صوتا وترامب 214 في المجمع الانتخابي

ترشيحاتنا

باتشيكو: الوصول للنهائي أمر جيد ولكن نحن لم نتوج بعد بالبطولة

صدمة بيضاء .. الرجاء يفاجئ الزمالك ويسجل الهدف الأول

بهدف عالمي .. فرجاني ساسي يتعادل للزمالك أمام الرجاء

مدرب الرجاء يكشف أسباب تفوق الزمالك فى نهاية المباراة

أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك ومواجهته لـ الأهلي في إفريقيا

إصابات بالمئات.. أحمد موسى يعلن أمرًا خطيرًا بشأن كورونا..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم مهاجمتهم لـ ترامب.. السود يفجرون مفاجأة في الانتخابات الأمريكية

شاهد.. لاند روفر ديفيندر المعدلة.. صور وفيديو

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها