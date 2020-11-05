الموت والسرطان والإدمان.. جو بايدن رئيس محتمل بمآس سابقة

حصل جو بايدن على أكثر من نصيبه من المآسي خلف الأبواب المغلقة، هذا المرشح الرئاسي الأمريكي لعام 2020 الذي يحارب دونالد ترامب في انتخابات 2020 ، قد شغل سابقًا منصب النائب السابع والأربعين لرئيس الولايات المتحدة في إدارة أوباما من 2009 إلى 2017.





قبل دوره في البيت الأبيض ، شغل بايدن منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ديلاوير من عام 1973 إلى عام 2009 كعضو في الحزب الديمقراطي، ولكن وراء الأبواب المغلقة والبعيدة عن السياسة، كان بايدن يتعامل مع عدد من الأحداث المفجعة.





زواجه الأول من نيليا

عقد السياسي المولود في سكرانتون قرانه مع زوجته الأولى نيليا هانتر في عام 1966 ، واستقبل الزوجان ثلاثة أطفال، ورحب الزوجان بالأبناء بو وهنتر ونعومي، ولكن الرعب حدث بعد عام واحد فقط من ولادة نعومي ، حيث أخذت نيليا ابنتهما للتسوق في عيد الميلاد.





حيث مات كل من نيليا ونعومي بشكل مأساوي في حادث سيارة خلال تلك النزهة، تاركين جو لتربية أبنائه الذين يبلغون من العمر ثلاثة وأربعة أعوام وهم بو وهنتر بمفرده.





زواجه الثاني من جيل

وفي عام 1977 التقى جو بزوجته الثانية جيل وبعد عامين فقط من لقاء الزوجين في موعد أعمى حدده صديق مشترك، كان لدى الزوجين اتصال فوري بعد لقاء بعضهما البعض لأول مرة ، لكن الأمر استغرق خمس مرات حتى يطرح جو الزواج على جيل.





وكانت جيل قد تزوجت سابقًا في سن صغيرة وكانت مطلقة بالفعل عندما كانت في الرابعة والعشرين من عمرها ، لذلك أرادت التأكد من أن هذه علاقة تم إنشاؤها لتدوم، وقالت له إنها يجب أن تكون "متأكدة بنسبة 100 في المائة أن هذا الزواج سيستمر حتى يفرقنا الموت" ، حتى لا يفقد أبناؤه أمًا أخرى".





بعد ربط العقدة مع جو وتربية أولاده كأولادها ، رحب جيل وجو بابنته آشلي في عام 1981، وتحولت جيل إلى السياسة ، وأمضت ثماني سنوات في خدمة السيدة الثانية خلال إدارة أوباما.





الابن الأكبر "بو بايدن"

بو بايدن هو الأبن الأول لجو ونيليا ، ولد عام 1969، تخرج من جامعة بنسلفانيا ، وكان كاتبًا قانونيًا لقاضٍ في نيو هامبشاير قبل أن ينضم إلى وزارة العدل الأمريكية من عام 1995 حتى عام 2002 ، بما في ذلك خمس سنوات كمدعي عام فيدرالي.





في عام 2001 ، تطوع في مهمة تدريب القضاة والمدعين العامين في كوسوفو ما بعد الحرب، كما خدم في الانتشار لمدة عام في العراق وحصل على نجمة برونزية.





تزوج بو من هالي أوليفر في عام 2002 ، وانجب طفلين وهما ابنته ناتالي في عام 2004 ، وابنه روبرت في عام 2006.





واكتسب بو شهرة وطنية بعد أن قدم والده في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في دنفر في ليلة 2008 عندما قبل جو بايدن بمنصب نائب الرئيس.





لكن في عام 2010 ، أصيب بو بجلطة دماغية خفيفة ، وبعد ثلاث سنوات خضع لعملية جراحية في مركز للسرطان في تكساس لإزالة ما وصف بأنه آفة صغيرة، خضع السياسي لعملية جراحية لسرطان الدماغ بعد تشخيصه في أغسطس 2013 وحصل على شهادة صحية نظيفة من قبل الأطباء.





ليدق الموت أبواب عائلة بايدن من جديد، وفي عام 2015 توفي بو بشكل مأساوي بسبب سرطان الدماغ بعد 10 أيام فقط من نقله إلى المستشفى، وكان ذلك قبل عام واحد فقط من السباق المخطط له لمنصب حاكم ولاية ديلاوير.





خلال حديثها عن وفاة ابن زوجها المأساوية ، قالت جيل في وقت سابق من هذا العام: "بعد وفاة ابننا ، بو بسبب السرطان ، تساءلت عما إذا كنت سأبتسم أو أشعر بالسعادة مرة أخرى"، وتكمل "بعد أربعة أيام من جنازة بو، عاد جو يرتدي بدلته ورأيته يشد نفسه في المرآة ، يأخذ نفسا ، ويعيد كتفيه للخلف ، ويخرج إلى عالم خال من ابننا عاد إلى العمل. هذا هو جو"





الابن الثاني " روبرت هانتر بايدن"





استقبل جو وزوجته الراحلة نيليا روبرت هانتر بايدن في عام 1970، وعادة ما يشار إليه باسمه الأوسط ، يعمل هانتر حاليًا كمحام وهو مؤسس شركة رأس المال الاستثماري Eudora Global.





تزوج هانتر صاحب الـ 50 عامًا من زوجته الأولى كاثلين في عام 1993 ، وانجب الزوجان ثلاثة بنات وهما نعومي والتي سميت على اسم ابنة جو بايدن الراحلة التي توفيت عام 1972، وفينيجان ومايسي.





وفي عام 2017 انفصل هانتر عن كاثلين بوهل، وفي وقت سابق من هذا العام ، تخرجت نعومي من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ، حيث ألقى جدها جو خطابًا رئيسيًا أمام الخريجين، وكانت في السابق درست في جامعة بنسلفانيا قبل تخرجها في عام 2016 ، جنبًا إلى جنب مع ابنة دونالد ترامب تيفاني.





تم الحديث عن هانتر بكثافة عندما يتعلق الأمر بنضالاته مع تعاطي المخدرات وكذلك حياته الشخصية المضطربة، وقال في حواراته الإعلامية التي أجبر على إجرائها مع والده السياسي جو ، قال هانتر لصحيفة نيويوركر: " أنا آسف له.. ولدينا نقاش مستمر حول من يجب أن يكون أكثر أسفًا".





وأضاف "يدرك كلانا أن العلاج الحقيقي الوحيد لأي من هذا هو الفوز بالانتخابات"، كما أنه تحدث سابقًا على التعايش مع الإدمان ، حيث قال للمجلة: " الجميع يواجه الألم.. كل شخص لديه صدمة..هناك إدمان في كل عائلة وكنت أنا في ذلك الظلام، كنت في ذلك النفق وهو نفق لا ينتهي.. أنت لا تتخلص منه.. أنت تكتشف كيفية التعامل معها".





سرعان ما أثار حوله اللغط بسبب علاقته مع "هالي" أرملة شقيقه الراحل بو، وفي حديثه عن العلاقة المثيرة للجدل ، قال لنيويوركر: " كنا نشارك حزننا.. وبدأت أفكر في هالي على أنها الشخص الوحيد في حياتي الذي فهم خسارتي "، انفصلت هالي وهنتر في نهاية المطاف في عام 2019 ، مع استمرار هانتر في زواجه من المخرجة الجنوب أفريقية ميليسا كوهين في نفس العام.





الابنه الصغرى "آشلي بايدن"





وُلدت الطفلة البيولوجية الوحيدة لجو وجيل آشلي بايدن في عام 1981، وتخرجت أصغر أبنائهما من جامعة تولين في لويزيانا ، قبل أن تصبح المدير التنفيذي لمركز ديلاوير للعدالة غير الربحي والموجه نحو إصلاح العدالة الجنائية.





آشلي والتي تبلغ من العمر 39 عامًا ، انخرطت أيضًا في العمل الاجتماعي قبل عملها غير الربحي ، وكانت تعمل سابقًا في ولاية ديلاوير لمدة 15 عامًا، وعندما كانت أصغر سنًا ، ورد أن آشلي كان لها تأثير كبير على طموحات والدها السياسية.





تشير تقارير Delaware Today إلى أن آشلي اتصل بـ جو ذات مرة للحديث عن حاجتنا لإنقاذ الدلافين، بعد ذلك ، قاد جو بحثها المكثف للتعاون مع عضوة الكونجرس باربرا بوكسر في قانون معلومات المستهلك لحماية دولفين لعام 1990.





حتى انتقلت آشلي لصناعة الأزياء وأسست علامتها التجارية للملابس ليفليهود في عام 2017، وتزوجت أشلي من جراح التجميل هوارد كيرين في عام 2012.



