مساعد وزير الخارجية الأسبق: حملة جو بايدن أساءت تقدير الصوت اللاتينى فى الانتخابية الأمريكية.. فيديو

قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه عند تحليل الانتخابات الأمريكية تحديدا يجب الأخذ فى الاعتبار أنها تكون اول الانتخابات يكون التصويت المبكر 102.7 مليون سواء بالبريد أو عن طريق شخصى.





وأضاف حسن هريدى، أثناء استضافته فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن الولايات المتحدة ليس لديهم توقع أن التصويت المبكر سوف يتجاوز ذلك العدد، مقارنا بانتخابات عام 2016 الذى بلغ عدد الناخبين حوالى 130 مليون ناخب أمريكى قام بالتصويت فيه.





وأشار"هريدى"، إلى أن ولاية بنسلفانيا من المحتمل أن تحصى الأعداد حتى صباح الجمعة، مضيفا أن بنسلفانيا تحتوى على 20 مندوب فى المجمع الانتخابى، حتى الأن الفوز لصالح ترامب، ولكن حتى الأن الفرز مازال مستمرا.





وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ترامب يحصل على الأصوات من بنسلفانيا من المناطق الريفية فقط، مشيرا إلى أنه يتم إساءة تقدير قوة تأثير ترامب فى أمريكا، وحتى إن لم يجدد لترامب الولاية الثانية فى البيت الأبيض، ولكن أفكاره وأسلوبه سوف يظل فى العقل الأمريكى لسنوات طويلة قادمة، إضافة إلى أن الحزب الجمهورى أصبح لصيقاً بشخص ترامب، فهذا يكون تحدياً كبيرا للحزب الجمهورى.





وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن يوجد درس أخر فى هذه الانتخابات وهو أن حملة جو بايدن أساءت تقدير الصوت اللاتينى، الذى يعتبر أصوات الناخبين الأمريكيين من أصول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى.



