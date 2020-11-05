أخبار الفن| دينا الشربيني تستعرض قوتها فى رفع الأثقال.. ريم العدل تفتح النار: لماذا الترصد بمهرجان الجونة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار اليوم، نستعرضها في التقرير التالي:

انطلقت المنافسات قبل أربعة أسابيع مع مرحلة "الصوت وبس"، ووصلت اليوم إلى نصف النهائيات من برنامج المواهب الذهبية "the Voice Senior" على "MBC مصر".









تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة دينا الشربيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.









نشرت الفنانة مريهان حسين صور لها عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".







عبّرت الإستايلست ريم العدل، عن استيائها الشديد بسبب ردود الأفعال التي تلقتها فور إعلان إصابتها بفيروس كورونا.









أكدت الفنانة عائشة بن أحمد، أنها تعاني من فوبيا الأماكن المغلقة، وكشفت كواليس موقف صعب تعرضت له في سويسرا.







