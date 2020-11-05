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محافظات

لصرف الكارت الذكي.. بروتوكول بين مديرية الزراعة والبنك الزراعي في الدقهلية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قام اليوم الخميس المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية و ذكية عبد العظيم العشرى رئيس قطاع الدقهلية بالبنك الزراعى بعمل محضر انضمامى بين مديرية الزراعة بالدقهلية والبنك الزراعى لوضع الأسس اللازمة لصرف الكارت الذكى للحائزين.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة  والدكتور  محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات  بخصوص انطلاق كارت الفلاح الذكي بمحافظة الدقهلية. 

كما حضر الاجتماع عن مديرية الزراعة كل من المهندس أحمد أبو العز عبد الرحمن مدير كارت الفلاح بالدقهلية والمهندس شعبان محمد احمد مدير إدارة الشئون الزراعية والمهندس زكريا عبد المنعم مدير المكتب الفنى  والمهندس احمد تمراز ابو المجد مدير عام الزراعة وحضره عن البنك الزراعى كل من على رمضان الخضرجى مدير التسويق والعمليات بشرق الدلتا وأشرف صبيح على العشرى مدير الإدارة المالية بقطاع الدقهلية و عبد الرحمن احمد سيف الدين مدير إدارة الاستثمار بقطاع الدقهلية.

فيما  تم مناقشة جميع النقاط الأساسية لسهولة  وتسهيل صرف الكروت الذكية للمزارعين وعلى أن يبدأ التوزيع من الأسبوع القادم.

كما ناشد  وكيل الوزارة جميع المزارعين بالمحافظة بسرعة التوجه إلى الجمعيات الزراعية لتوجيههم الى البنك المختص لاستلام البطاقة.
لصرف الكارت الذكي.. بروتوكول بين مديرية الزراعة والبنك الزراعي في الدقهلية
لصرف الكارت الذكي.. بروتوكول بين مديرية الزراعة والبنك الزراعي في الدقهلية
لصرف الكارت الذكي.. بروتوكول بين مديرية الزراعة والبنك الزراعي في الدقهلية
لصرف الكارت الذكي.. بروتوكول بين مديرية الزراعة والبنك الزراعي في الدقهلية
لصرف الكارت الذكي.. بروتوكول بين مديرية الزراعة والبنك الزراعي في الدقهلية

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