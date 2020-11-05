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رياضة

بعد الجدل السائد| موقف الكاف من حضور الجماهير فى نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:41 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلواني
يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " مقترحا الآن بشأن إمكانية السماح بالحضور الجماهيري خلال مواجهة الأهلى والزمالك والمقرر إقامتها 27 نوفمبر الجاري فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الكاف فى دراسة الأمر جيدا وإن كانت الأمور صعبة نظرا لتحذيرات الصحة العالمية بشان انتشار فيروس كورونا بشكل موسع وأن العالم مقبل على موجة ثانية من الفيروس اللعين .

وبدأت الفكرة تطرح داخل الكاف ولكن لن يتم  أخذ قرار رسمي بشأنها سوى بالاتفاق الكامل مع الجهات المصرية المنظمة للمباراة النهائية والتى ستقام بين العملاقين الأهلى والزمالك على استاد برج العرب .

وكان الكاف اتخذ قرارا من قبل بشأن عدم الحضور الجماهيري فى المباريات المتبقية من مسابقتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية .

يذكر أن الأهلى نجح فى التأهل إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على حساب الوداد المغربي ، بينما صعد الزمالك إلى النهائى الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.

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