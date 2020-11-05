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أخبار العالم

حاكم بنسلفانيا يعاند ترامب: سنفرز كل بطاقات الاقتراع

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:23 م
حاكم ولاية بنسلفانيا
حاكم ولاية بنسلفانيا
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شيماء مصطفى
أكد حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية، توم وولف، في مؤتمر صحفي، أن فرز بطاقات اقتراع انتخابات الرئاسة 2020 يتم بكل شفافية وسنقوم باحتساب كل صوت.

يأتي ذلك بعد أن منح قاض أمريكي حملة ترامب مساحة أوسع لمراقبة فرز بطاقات الأصوات بولاية بنسلفانيا.

وعلق الرئيس دونالد ترامب على النبأ قائلا على حسابه بموقع "تويتر": "انتصار قانوني كبير لنا في بنسلفانيا"، وذلك في خضم هجومه على تلك الولاية لوقف فرز الأصوات بها.

وكانت حملة ترامب أعلنت حصولها على أمر قضائي يسمح لها بمراقبة عملية الفرز في بنسلفانيا.

وقالت الحملة وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية: "لدينا أمر قضائي يسمح لنا بمراقبة عمليات الفرز في بنسلفانيا". 

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن مركز إديسون للأبحاث أن ترامب حصل على 50.4% من الأصوات مقابل 48.3% لمنافسه الديمقراطي جو بايدن في ولاية بنسلفانيا بعد فرز 91% من الأصوات الخاصة بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وبذلك استطاع جو بايدن تقليص تخلفه عن ترامب في ولاية بنسلفانيا إلى 2.1%، بعد فرز 91% من الأصوات.

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