منتخب مصر يؤدى مرانه فى ثالث أيام معسكر مباراتي توجو.. صور

وأضاف حسام البدرى أن نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك لن يكون له تأثير على المنتخب خاصة بعد تأجيله ليوم 27 نوفمبر مشيدًا بالروح المعنوية العالية للاعبى الأهلى والزمالك، مشيرا إلى أن

سبب استبعاد أحمد فتحى ظهير الأهلى المنضم حديثا إلى فريق بيراميدز فني، منوها إلى

احتمالية انضمام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى إلى صفوف منتخب مصر فى الفترة المقبلة من أجل تعويض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى الجديد المصاب

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