وزيرة البيئة: حملات التوعية بخطورة حرق قش الأرز سبب اختفاء السحابة السوداء

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الدولة تقوم بأشياء كثيرة من أجل المواطن ومن أجل الحفاظ على البيئة، موضحة الجميع يشاهد اختفاء السحابة السوداء.

وأضافت "فؤاد" خلال لقاء لها على قناة إكسترا نيوز ببرنامج الحقيقة، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة على مر السنوات الماضية كانت تعمل على توعية المواطنين للحفاظ على البيئة فى القري.

وأشارت إلى أن مشكلة السحابة السوداء اختفت بفضل حملات التوعية للفلاحين بخطورة حرق قش الأرز.

ولفتت إلى أن كل ملف فى البيئة يكون له اهتمام كامل والوزارة تسعى لـ عمال النظافة أن يستطيعوا إضافة المهنة فى البطاقة الشخصية.





، أن الوزارة تعمل للحفاظ على الموارد الطبيعية. وأكدت وزيرة البيئة ، أن موضوع تطوير المحميات الطبيعية، جزء مهم فى عمل وزارة البيئة، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم قطاع وزيرة البيئة

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بعمل بنية تحتيه لـ المحميات، وتقوم بعمل نشاطات للمواطنين وتشجيعهم على المشاركة فى الفعاليات، وأكدت أن تطوير المحميات الطبيعية جزء مهم من أجندة الوزارة خلال الفترة الحالية أنها متواجدة فى محمية وادي دجلة، وبرفقتها وزيرة الهجرة ومجموعة من الشباب المصري لكي يتعرف الشباب على المحميات المصريية، ما تقوم به الدولة.



وقامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ترافقها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، باصطحاب وفد الشباب المصريين الدارسين بالخارج، فى زيارة إلى محمية "وادى دجلة" شرق حى المعادى بالصحراء الشرقية بالقاهرة، وذلك لرؤية واحدة من بقاع مصر الطبيعية ومعايشة طبيعتها النقية.





وفى مستهل الزيارة، توجهت السفيرة نبيلة مكرم بالشكر والتقدير لوزيرة البيئة على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال وقالت: "إن تعريف هذه الأجيال الشابة بما لدى بلدهم من ثروات طبيعية هائلة والتعرف على التحولات التاريخية التى شهدتها الجغرافيا المصرية، أمر حتمي، لذلك حرصنا من خلال مبادرة وفد شباب مصر الدارسين بالخارج، على تنظيم زيارة إلى واحدة من المحميات الطبيعية المصرية البديعة وهى محمية وادى دجلة التى تمثل معنى حقيقيا للجمال والنقاء".





وفى كلمة وجهتها وزيرة الهجرة إلى الوفد الشبابي، أكدت سيادتها على ضرورة أن يفخر هؤلاء الشباب بمصر بلدهم الأم وأن يتحدثون دومًا عنها بشكل إيجابى كونها أعرق البلاد عبر التاريخ بما لا يدعو مجالا للشك، ويروجون للمقاصد المصرية المتنوعة -التى يزورونها- فى مجتمعاتهم ومؤسساتهم التعليمية التى يدرسون فيها فى عدة دول، من أجل أن يرى العالم مصر بعيون شبابها المقيمين فى الخارج.



