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المسلماني عن حدة التنافس بين ترامب وبايدن: مثل انتظار نتيجة الثانوية العامة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
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حمزة شعيب
قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد المسلماني، إن حدة التنافس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجون بايدن  جعلت العملية الإنتخابية تبدو  مثل إنتظار نتيجة إمتحان الثانوية العامة.

وتابع المسلماني خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،:" الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة حزبين فقط إما الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، لافتا إلى ان هناك أعمال شغب متوقعة".

وأشار الى أن عدد المستقلين في الولايات المتحدة ليس بالقليل والحزب الجمهورى يحتاج الى تعريف نفسه مرة أخرى مؤكدا أن آراء ترامب هي اراء متقلبة وليست قاطعة وصريحة.
 
وأكد المسلماني أن مصر دولة قوية ولها ثقلها السياسي وقادرة على التعامل مع أى قيادة سياسية تحكم الولايات المتحدة الامريكية.

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