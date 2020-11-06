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حوادث

مصرع شاب غرقا داخل ماسورة ري في الدقهلية أثناء محاولته استخراج إكصدام سيارته

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:22 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
لقي شاب مصرعه غرقا داخل ماسورة لري الأراضي الزراعية بقرية كفر بساط التابعه لمركز طلخا بالدقهلية  وتمكن الأهالي من انتشال الجثة .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من أهالي قرية "كفر بساط" دائرة المركز يفيد بغرق شاب وجرفه التيار إلي داخل ماسورة ري بأحد الاراضى الزراعية.

وبانتقال ضباط مباحث المركز إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين غرق المواطن السيد عبد الرازق عبد الرازق  32 عاما من قرية كفر بساط بمركز طلخا داخل ماسورة مياه بإحدى الترع.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الشاب أثناء قيامه بغسيل السيارة من الترعة سقط منه جزء من اكصدام السيارة في الترعة وأثناء محاولته إخراجه جرفه التيار داخل ماسورة وتمكن الأهالي من إخراج الجثة من داخل الماسورة، ونقل الجثة إلي منزله.

وبمعاينة مفتش الصحة للجثة تبين أن الوفاة نتيجة الغرق ولا توجد شبهة جنائية  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهه جنائية.

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