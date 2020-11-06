AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من الإسكندرية.. عمرو سعد يشارك متابعيه صورة جديدة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:20 ص
عمرو سعد
عمرو سعد
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر عمرو سعد بإطلالة شتوية في الإسكندرية وعلق على الصورة قائلا: "حبيت اول صورة ليا بعد غياب تكون من اسكندرية وبين ناسها الجدعان ❤️#اسكندرية_العشق". 

يذكر أن أحدث أعمال عمرو سعد مشاركته في مسلسل "الاختيار" عن قصة البطل الشهيد العقيد أحمد منسي، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

ويعتبر نجاح مسلسل الاختيار بشكل غير مسبوق لأي عمل درامي سابق كان سببه الدقة في اختيار كل فريق العمل حتي ضيوف الشرف، ومن ضمنهم الفنان عمرو سعد، والذي تصدر تريند (تويتر، جوجل) بعد ظهوره في المسلسل ، بسبب تفاعل الجمهور معه، وهو ماتكرر أيضا في استفتاء شاهد حيث تصدر الاستفتاء الذي نظمته منصة شاهد عن أفضل ضيوف الشرف في مسلسل "الاختيار".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رجب ينشر صورة قديمة.. والجمهور: ظابط شرطة.. شاهد

بـ لحية بيضاء داخل سيارته .. شاهد أحدث ظهور لـ محمد رجب

بنشرة صور له معها.. أحمد كرارة: أختي اتجوزت.. شاهد

الغموض.. شاهد أحدث إطلالة لـ محمد رجب

مع الأهل والأصدقاء.. أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاده الـ43

كل سنة وأنت طيب يا أبو سليم.. دينا فؤاد تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

لمدة 6 شهور.. إغلاق طريق الواحات كليا للقادم من أكتوبر لـ طريق الفيوم

فريدة الشوباشي: إحنا والجيش أبطال العبور وليس السادات

أصابع كوفيد .. دراسة تكشف عن أعراض كورونا الغامضة

منعرفش مين هيمشي .. شوبير: سيرينو وافق على الانضمام للأهلي

اختفت لمدة 10 دقائق.. انهيار سيدة بعد إصابة طفلتها بكارثة بسبب الصابون .. صور

لو بتنسى الباسورد.. أفضل برامج إدارة كلمات المرور في 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع دخول الشتاء .. هل يحمي البرتقال من كورونا ؟

تناولها باستمرار .. أفضل أطعمة لتقليل الالتهابات المزمنة

دراسة: الجسم به خلايا تساعد على مقاومة فيروس كورونا