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رئيس جامعة القاهرة: مستشفى الطوارئ عانت من الإهمال وتطويرها وفق الكود العالمي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم بدء خطة كبيرة لإحداث طفرة فى جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن تلك الطفرة كانت منذ ثلاثة سنوات عندما تم الإعلان عن التحول إلى جامعة للجيل الثالث.

وأضاف "عثمان" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المقصود بجامعة من الجيل الثالث هى التركيز على التخصصات البينية وليست الدقيقة، وإنشاء برامج جديدة.

وتابع أنه يجب عدم الإكتفاء بالتعليم والبحث العلمى فقط، بل لابد من إضافة قيمة جديدة للإقتصاد القومى، لافتا إلى أنه تم إنشاء أكبر منصة ذكية للتعلم فى العالم بجامعة القاهرة.

وأكد أن دور الجامعة ليس التعليم والبحث العلمى فقط، بل المساعدة فى التنمية الشاملة مثل الزراعة والإنتاج والتحديات المختلفة التى تواجهها مصر.

وأشار إلى أن مستشفى الطوارئ كانت تعانى من الإهمال وتم تطويرها وفق الكود العالمى.

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