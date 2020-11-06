محافظ القليوبية يتفقد تطوير مستشفى بنها التعليمي والمنطقة الاستثمارية.. صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي الجاري تطويره حاليا بتكلفة تتخطى 270 مليون جنيه.

وقال المحافظ أنه سيتم إطلاق التيار الكهربي في المبنى الجديد خلال أيام ، موجها بالتنبيه على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة للتشغيل خلال الشهر الجاري وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة.





واشاد محافظ القليوبية بوجود هذا الصرح الطبي على أرض محافظة القليوبية، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة.





من ناحية اخرى تفقد المحافظ المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها حيث تابع أعمال إنشاء محطة المياه الخاصة بالمنطقة والتي سيجري الانتهاء منها خلال أيام ، كما تفقد أعمال تجميل ورصف مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية حيث جرى الانتهاء من تجميل وتشجير جميع الجزر الوسطى، والمداخل والمخارج لإضفاء اللمسة الجمالية على المنطقة بعد الانتهاء من إنشائها بالكامل، وبدء طرحها للمستثمرين.





وكان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية شملت مقر فرز أصوات الناخبين لانتخابات مجلس النواب والتي ستجرى يومي السبت والأحد القادمين والموافقين ٧، ٨ / ١١/ ٢٠٢٠ بمدرسة الزراعة بمدينة بنها، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم عملية الفرز لأصوات الناخبين.