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محافظات

جولات لمتابعة استعدادات مقار انتخابات مجلس النواب بالقليوبية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قامت الأجهزة المحلية بمجالس المدن بمحافظة القليوبية بجولات موسعة لمتابعة الاستعدادات وجاهزية المقار انتخابات مجلس النواب وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ففى مدينة كفر شكر قال اللواء هشام رفعت رئيس المدينة انه تم توزيع المولدات والكراسي علي اللجان الانتخابية بجميع اللجان والمقرات الانتخابية وانشاء بوابات وممرات لاستقبال ودخول الناخبين.

كما تم المرور على المقار واللجان الانتخابية بمدارس المركز والمدينة للتأكد من انتهاء كافة استعدادات العملية الانتخابية ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم ورفع كفاءة الكهرباء وتوفير كافة سبل الدعم والخدمات لضمان نجاح العملية الانتخابية وذألك بإشراف الأستاذ مصيلحى جمال هدايا والأستاذ محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة.

وأضاف رفعت أنه تم توفير كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لجميع مقار اللجان الانتخابية بكافة المدارس بالوحدات المحلية والمدينة أيضا حيث تمت النظافة العامة والتطهير والتعقيم داخل اللجان الانتخابية ومحيط المقار الانتخابية وحس الناخبين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وفى مدينة الخانكة قال العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة تم اليوم تعقيم كافة المقرات الانتخابية استعدادا لانتخابات مجلس النواب٢٠٢٠ ، مناشدا جموع المواطنين من لهم حق الانتخاب بضرورة الخروج والمشاركة فى العرس الديمقراطى والعملية الانتخابية يومى السبت والأحد من الأسبوع المقبل وتوعية الشباب بضروه الخروج والعمل على نجاح العملية الانتخابية.

وفى حى غرب شبرا الخيمة أكد تنفيذا اللواء سامي علام رئيس الحي انه تم المرور على لجان الانتخابات بالمدارس والتأكد من جاهزيتها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية ورفع ونظافة المدارس من الداخل والمحيط الخارجي وتوفير أماكن الانتظار للناخبين.
جولات لمتابعة استعدادات مقار انتخابات مجلس النواب بالقليوبية
جولات لمتابعة استعدادات مقار انتخابات مجلس النواب بالقليوبية
جولات لمتابعة استعدادات مقار انتخابات مجلس النواب بالقليوبية
جولات لمتابعة استعدادات مقار انتخابات مجلس النواب بالقليوبية
جولات لمتابعة استعدادات مقار انتخابات مجلس النواب بالقليوبية

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