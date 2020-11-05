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محافظات

استعدادا للموجة الثانية من كورونا.. صحة القليوبية ترفع حالة الطوارئ

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية اجتماعا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19" مع لجنة إدارة أزمة كورونا بمديرية الصحة.


وقال الطباخ إنه تم تحديد مهام كل عضو باللجنة كما تم التأكيد على انتظام العمل بها على مدار اليوم، كما تم التشديد على توافر الأدوية والمستلزمات الخاصة بمرض الكورونا بشكل كاف، ومراجعة أرصدة المستشفيات من أسطوانات الأكسجين وشبكات الغازات.


وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،أنه تم التشديد على التأكد من تطبيق بروتوكول العلاج وأخذ احتياطات وإجراءات مكافحة العدوى اللازمة، كما تم التنبيه على رصد الحالات المشتبهه وسرعة اتخاذ إجراءات العزل المنزلى للحالات المصابة باصابات خفيفة.

وكان وكيل وزارة الصحة بالقليوبية قد اعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وجميع المنشآت الصحية بالمحافظة تزامنا مع انطلاق لانتخابات مجلس النواب يومي السبت والأحد المقبلين  وحتى نهاية الاقتراع حتى تعقد الانتخابات وسط إجراءات طبية واحترازية عالية المستوى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وقال الطباخ فى تصريحات صحفية له اليوم انه التنسيق مع هيئة الإسعاف والدفع بسيارات الإسعاف المجهزة تجوب كافة أرجاء المحافظة بالإضافة إلى لانشات الإسعاف النهري كما رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وتكثيف تواجد الفرق الطبية المدربة على أعمال الإنعاش القلب الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة بكافة أشكالها بأقسام الطوارئ في المستشفيات.


واشار وكيل الوزارة الى انه تقرر مضاعفة عدد الأطقم الطبية العاملة اللازمة طوال 24 ساعة من الأطباء خاصة في تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والرعاية المركزة لزيادة كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض ومنع الإجازات للعاملين بالمستشفيات لاسيما أقسام الطوارئ والحروق والسموم.


كما تم التنسيق الكامل بين مستشفيات المحافظة والتأكد من توافر أرصدة الدم من الفصائل المختلفة ومشتقاته فضلا عن توافر الأدوية والمستلزمات بكميات إضافية مع تواجد صيدلي علي مدار الساعة لإمداد المستشفى ومستشفيات الحجر والعزل بالأدوية عند الحاجة.

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