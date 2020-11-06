تراجع جماعي لأسواق أوروبا بسبب تزايد أعداد مصابي "كورونا" والانتخابات الأمريكية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية جماعيا خلال التعاملات الصباحية اليوم /الجمعة/ تزامنا مع الارتفاع القياسي لأعداد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، واستمرار ترقب الإعلان عن الفائز في سباق الرئاسة الأمريكية عقب موجة من التصريحات المتبادلة من المرشحين، الرئيس الحالي دونالد ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري، وغريمه المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن.

وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 0.58% عند 365 نقطة، وخسر مؤشر "كاك" الفرنسي نحو 0.52% إلى 4957 نقطة، وفقد مؤشر "فايننشيال تايمز 100" البريطاني نحو 0.30% مسجلا 5892 نقطة، وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.67% عند 12484 نقطة.

وحول مستجدات "كورونا"، سجلت إيطاليا أعلى معدل وفيات يومي منذ أبريل أمس الخميس كما بدأت بعض الأقاليم في فرض إجراءات إغلاق جزئية، وأعلنت اليونان إغلاقا عاما في البلاد، وهو الاتجاه الذي طبقته عددت من الدول الأوروبية خلال الأيام الماضية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا 1.6% خلال سبتمبر، لكنها وتيرة أقل من توقعات ارتفاعه بنحو 2.6%.

وحتى الآن، يتفوق بايدن على ترامب من حيث عدد أصوات المجمع الانتخابي بواقع 264 صوتا مقابل 214 صوتا لترامب، فيما اتجه مسؤولو الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي لرفع دعاوى قضائية في عدد من الولايات تطالب بإعادة فرز الأصوات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في خطاب مساء أمس الخميس في البيت الأبيض - "إذا تم عد الأصوات القانونية، سأفوز بسهولة، وإذا تم عد الأصوات غير القانونية، فإنهم يحاولون سرقة الانتخابات منا".

فيما أكد المرشح الديمقراطي "جو بايدن" ثقته في الفوز ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.



