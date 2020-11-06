استعدادا لانتخابات النواب.. رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،عن رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية على مستوى مديرية الصحة بالدقهلية استعدادا لانتخابات مجلس النواب المزمع انعقادها يومي 7 و 8 نوفمبر الجارى، حيث تم التشديد على جميع المستشفيات بتواجد المدير أو النائب علي مدار 24 ساعة كما تم تكثيف جداول نوبتجيات الفريق الطبي بالمستشفيات خلال فترة الانتخابات
وأكد " مكى" على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجميع فصائل الدم ومشتقاتها على مستوى بنوك الدم التجميعية وتوفير مصادر المياه والكهرباء البديله بجميع مستشفيات المحافظة .
كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف للتأكيد على استقبال جميع الحالات بالمستشفيات القريبه وسرعة التحويل الي مستشفيات الاحالة كما تم اخلاء 30٪ من اسرة المستشفيات لحين انتهاء رفع درجة الاستعداد.
وأكد "مكي "على جاهزية كافة أجهزة أقسام الطوارئ والاقسام المعاونة.
وتم تنشيط عمل مكافحه ناقلات الامراض في المنطقه المحيطه لمقار اللجان الانتخابيه بمكافحه الحشرات الطائره والزاحفه والقوارض وتشديد الرقابه من قبل اداره مراقبه الاغذيه لمنع تواجد الباعه الجائلين حول مقر اللجان مع اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه تجاه المخالفين و تم اخذ عينات من شبكات المياه المغذية للجان الانتخابيه بالمدارس التي بها لجان كما تم توفير كراسي متحركه لكبار السن وذوي الاعاقة.
وأكد " مكى" على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجميع فصائل الدم ومشتقاتها على مستوى بنوك الدم التجميعية وتوفير مصادر المياه والكهرباء البديله بجميع مستشفيات المحافظة .
كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف للتأكيد على استقبال جميع الحالات بالمستشفيات القريبه وسرعة التحويل الي مستشفيات الاحالة كما تم اخلاء 30٪ من اسرة المستشفيات لحين انتهاء رفع درجة الاستعداد.
وأكد "مكي "على جاهزية كافة أجهزة أقسام الطوارئ والاقسام المعاونة.
وأشار إلى أنه في ضوء الاستعدادات للانتخابات تم تشكيل لجنة بالمديرية برئاسته لمتابعة الاحداث على مدار الساعة ورفع كفاءة العاملين بالخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على ازالة اسباب الشكوى على مدار 24 ساعة على الرقم 15589 .
كما تم توزيع مراقب صحي في كل لجنه من اللجان الانتخابيه كفرد اتصال للابلاغ وحصر وتسجيل اسماء الناخبين ومراقبي اللجان الذين تظهر عليهم اعراض اشتباه والقيام بقياس درجات الحراره ومتابعة تطبيق الاجراءات الوقائيه والاحترازيه والتباعد الاجتماعي وضمان الالتزام بالشروط الصحيه داخل المقر الانتخابية.
وتم تنشيط عمل مكافحه ناقلات الامراض في المنطقه المحيطه لمقار اللجان الانتخابيه بمكافحه الحشرات الطائره والزاحفه والقوارض وتشديد الرقابه من قبل اداره مراقبه الاغذيه لمنع تواجد الباعه الجائلين حول مقر اللجان مع اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه تجاه المخالفين و تم اخذ عينات من شبكات المياه المغذية للجان الانتخابيه بالمدارس التي بها لجان كما تم توفير كراسي متحركه لكبار السن وذوي الاعاقة.