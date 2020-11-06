استعدادا لانتخابات النواب.. رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية بالدقهلية



وأكد "مكي "على جاهزية كافة أجهزة أقسام الطوارئ والاقسام المعاونة.





وأشار إلى أنه في ضوء الاستعدادات للانتخابات تم تشكيل لجنة بالمديرية برئاسته لمتابعة الاحداث على مدار الساعة ورفع كفاءة العاملين بالخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على ازالة اسباب الشكوى على مدار 24 ساعة على الرقم 15589 .





كما تم توزيع مراقب صحي في كل لجنه من اللجان الانتخابيه كفرد اتصال للابلاغ وحصر وتسجيل اسماء الناخبين ومراقبي اللجان الذين تظهر عليهم اعراض اشتباه والقيام بقياس درجات الحراره ومتابعة تطبيق الاجراءات الوقائيه والاحترازيه والتباعد الاجتماعي وضمان الالتزام بالشروط الصحيه داخل المقر الانتخابية.



وتم تنشيط عمل مكافحه ناقلات الامراض في المنطقه المحيطه لمقار اللجان الانتخابيه بمكافحه الحشرات الطائره والزاحفه والقوارض وتشديد الرقابه من قبل اداره مراقبه الاغذيه لمنع تواجد الباعه الجائلين حول مقر اللجان مع اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه تجاه المخالفين و تم اخذ عينات من شبكات المياه المغذية للجان الانتخابيه بالمدارس التي بها لجان كما تم توفير كراسي متحركه لكبار السن وذوي الاعاقة.



