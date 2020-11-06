برلماني يدعو المواطنين للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب

وجه يحيى الكدواني عضو مجلس النواب، دعوة للمواطنين، إلى أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية التي يبدأ تصويت المصريين بها فى الداخل غدا.
وقال "الكدوانى" لـ"صدى البلد"، إن هناك أهمية كبيرة لأن تكون المشاركة في الانتخابات ترتكز في الأساس على اختيار الأفضل لتمثيل الشعب ويحقق طموحاته وتطلعاته، مؤكدا أن عدم المشاركة تمثل تخاذل عن تلبية نداء الوطن.
وقال النائب: ننتظر عرس ديمقراطي يشارك في كل فئات الشعب المصري لاختيار خير من يمثلهم في البرلمان ، ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم في ممارسة حقوقه السياسية.
ومن جانبه، وشدّد إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب وعضو المكتب السياسي للحزب، على ضرورة استمرار المصريين في رسم الصورة الديمقراطية من خلال المشاركة في انتخابات المرحلة الثانية والتي ستبدأ يوم السبت القادم السابع من نوفمبر، موضحًا أن المشاركة في اختيار المرشحين يجب أن تكون وفق لمعايير الكفاءة والقدرة على ممارسة الدور التشريعي والرقابي كواجب وطني.
ودعا الغزولي، في تصريحات له، المصريين الشرفاء بالإبلاغ عن أي حالات للمال السياسي لتزييف إرادة الناخبين، موضحًا أن موقف المواطنين الرافض لمثل هذه الممارسات غير المشروعة والمعبرة عن إفلاس أصحابها تقطع الطريق على سيطرة المال السياسي على الانتخابات وتجعل نتائج الانتخابات تعبر عن الناخبين بشكل حقيقي.
وأوضح "الغزولي"، أن البرلمان المقبل لا يقل أهمية عن البرلمان الحالي، بل أنه يقع على عاتقه العديد من التحديات والتشريعات التي تحتاج للدراسة والمراجعة، مفيدًا أن هذا الاستحقاق الدستوري التاريخي يتطلب من المواطنين جميعا السباق حول التصويت وممارسة حقهم الانتخابي، والذي يعتبر في نفس الوقت واجبا عليهم حتى تستكمل مصر مسيرتها نحو التنمية والنهضة.
واختتم الغزولي، بالتأكيد على أن الناخبين ضربوا أروع الأمثلة بتواجدهم بكثافة أمام اللجان الانتخابية، من مختلف الأعمار الشباب والسيدات والشيوخ، وذوي الاحتياجات الخاصة في المرحلة الأولى، وهذا يؤكد على وعي الشعب المصري وحرصه على ممارسة حقوقه الدستورية المكفولة له، متمنيًا تكرار هذا المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب.