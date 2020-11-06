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أخبار العالم

انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بايدن يتقدم على ترامب في أريزونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:35 م
جو بايدن ودونالد
جو بايدن ودونالد ترامب
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قسم الخارجي
كشفت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية أريزونا تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وبحسب بيانات مقاطعة ماريكوبا في ولاية أريزونا حصل بايدن على  972,570 صوتا، مقابل 912,115، لدونالد ترامب.

وذكر معهد أبحاث "إديسون" الأمريكي أن بايدن يتقدم على ترامب بفارق 43779 صوتا في ولاية أريزونا.

وتعد ولاية أريزونا - 11 صوتا في المجمع الانتخابي - واحدة من 5 ولايات أمريكية لم تحسم نتيجتها بشكل كبير في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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