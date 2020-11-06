بشرى تعلن نتيجة تحليل فيروس كورونا

أعلنت الفنانة بشرى نتيجة تحليلها لفيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية.





وكتبت عبر حسابها على فيسبوك" قائلة: "الحمدلله نتيجة تحليل الpcr الخاص بي negative أي سلبية رغم حضوري جميع الفعاليات الرسمية للمهرجان ....#الالتزام_بالكمامة_هو_السر ...ربنا يحفظ الجميع و شكرا لكل من اتصل للاطمئنان عليا من الشائعات".





وكانت الفنانة بشرى قالت، إن منصة الجونة السينمائية هى عبارة عن عمل لخلق مهرجان آخر داخل مهرجان الجونة بشكل أكبر وأوسع، وهى من أهم النقاط التى تم التركيز عليها الفترة الماضية، إلى جانب التطوير فى التنظيم والأفلام والدورات التدريبية والندوات.





وأضافت الفنانة بشرى، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى"، المذاع على فضائية "أم بى سى مصر 2"، أن "العام القادم مختلف لمهرجان الجونة، ونتمنى الآن المرور من هذا الظرف الاستثنائى لفيروس كورونا".





وأشارت إلى أن سعيد طغماوى، نجم عالمى، حصل على جائزة عمرو الشريف بالمهرجان هذا العالم، عندما سئل فى الندوة الخاصة بمشواره الفنى وتجربته مع عمر الشريف، أجاب بأنه كممثل اضطر أن يلجأ إلى "البيزنس"، ويكون صاحب بعد أكبر من الفن والتمثيل فقط لأنه أجبر على ذلك، منوهة إلى أنها كذلك نفس الشيء لأنها كانت غير راضية عن المناخ الفنى والسينمائى فى مصر.









وتابعت: "مهرجان الجونة يدعم الشركات الناشئة، والمشاريع المبتدئة"، منوهة إلى أن العام القادم سيكون هناك تركيز أكثر على منصة الجونة السينمائية.



