مشكاة نور تعلن عن مسابقة محمود يس الأدبية بجوائز 15 ألف جنيه

أعلنت مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية بالتعاون مع محافظة بورسعيد والهيئة العامة لقصور الثقافة عن مسابقة أدبية تحمل اسم الفنان الراحل محمود يس.





ودعت المؤسسة الأدباء والكُتَّاب والموهوبين من مبدعي منطقة القناة "الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – جنوب سيناء – شمال سيناء" للاشتراك في المسابقة القصصية تحت عنوان "الأخلاق".









واشترطت المؤسسة أن تُكتب القصة باللغة العربية الفصحى وألَّا يقل عدد الكلمات في العمل المقدم إلى المسابقة عن 1000 كلمة مطبوعة ولا تزيد عن 2000 كلمة.





ألَّا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم إلى المسابقة بأية جائزة من أي جهة أخرى من قبل وألَّا يكتب المتسابق اسمه أو أية بيانات شخصية على العمل المقدم إلى المسابقة ويراجع المتسابق العمل المتقدم به مراجعة نحوية ولغوية وإملائية ولا يحق للمتسابق الإشتراك بأكثر من قصة واحدة في المسابقة. كما اشترطت أن يكون المتسابق مصري الجنسية من مدن القناةوألَّا يقل سن المتسابق عن( 18) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا وألَّا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم إلى المسابقة بأية جائزة من أي جهة أخرى من قبل وألَّا يكتب المتسابق اسمه أو أية بيانات شخصية على العمل المقدم إلى المسابقة ويراجع المتسابق العمل المتقدم به مراجعة نحوية ولغوية وإملائية ولا يحق للمتسابق الإشتراك بأكثر من قصة واحدة في المسابقة.





وأكدت المؤسسة على أنه لا يحق للمتسابق المطالبة باسترداد الأعمال المقدمة إلى المسابقة سواء فاز أم لم يفز على أن تقدم جميع الأعمال من ثلاث نسخ مكتوبة مع نسخة إلكترونية على أسطوانة مضغوطة (CD) وتستبعد الأعمال المكتوبة بخط اليد والمدون عليها بيانات المتسابق.



